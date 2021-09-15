【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引

蘋果（Apple）香港時間周三（15日）凌晨舉行發布會，介紹全新iPhone 13以及全新作業系統iOS 15。今次iOS 15系統增加不少新功能，當中要數跨平台Facetime功能最吸引，屆時安卓（Android）用戶亦可一齊視像通話。

唔打針作賣點 約會App被Apple強行下架 【下一頁】

iOS 15將在下周正式推出，蘋果公司宣布iPhone 6s及之後型號手機都支援系統，即民眾無需買新機，亦能通過更新系統體驗新功能。iOS 15系統新增功能甚多，但有4大功能尤其引人關注。

跨平台Facetime

視像通話軟件FaceTime升級一直是iOS 15系統重點。蘋果強調，FaceTime升級後可支援跨平台視像通訊，Windows及安卓用戶可透過全新的「FaceTime Link」連接，加入視像會議。同時，FaceTime升級後可讓用戶共享熒幕，用戶可在隱藏背景同時看到多個朋友在線。

有外媒報道指，FaceTime新增功能或改變市場競爭局面，FaceTime變得更為使用後或成Zoom、Google Meet及Microsoft Teams競爭對手。

蘋果更新iOS 14.5恐惹FB不滿 擋追蹤用戶資料阻廣告 【下一頁】

新通知系統

其次，iOS 15可以排序通知次序。都市人工作繁忙，每日手機接收大量應用程式通知，惟現時所有通知只按時間順序排列。升級iOS 15後，系統會收集用戶與程式互動頻率，通知會按優先次序排序，重要通知會置頂。用戶更可自定選項，僅獲取通知摘要。若想稍作休息，用戶亦可將任何程式靜音一段時間。

Live Text

另一不能錯過的新增功能則是Live Text，與Google翻譯圖片拍攝功能相似，更新後手機能直接識別圖片中的文字，用戶能直接得到文字格式內容，方便分享。但Live Text因對攝像頭要求較高，iPhone XR或iPhone XS之前的型號手機無法使用功能。

蘋果准侵粉平台Parler重新上架 曾涉國會暴亂遭移除 【下一頁】

新版Safari

最後，則是針對網站瀏覽程式Safari的更新。新版本Safari的分頁列將置於螢幕底部，方便用戶單手操作。點擊Safari右邊網站分頁標識，會顯示全部已開分頁網站縮小版，捨棄現時的翻書瀏覽方式，方便用戶一次性管理。Safari改變甚多，用戶初時或未必即時習慣。

更多iOS 15新增內容

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

責任編輯：李俊儀