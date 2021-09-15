【基金部署】惠理看好三大行業 基金最大持倉為台積電

▲ 惠理看好三大行業 基金最大持倉為台積電

澳門修改博彩法諮詢，建議禁止「副牌」，觸發濠賭股急瀉。惠理基金高級基金經理鍾慧欣指，自見到不同監管消息出台，7月便就相關影響作出評估，並認為賭業有較高的監管風險，故已先行止蝕。她指，澳門本地博彩公司或會較外資有優勢，只是監管消息無法用基本因素預測，故旗下基金會避開受監管行業。她指，現看好看好工業升級，例如自動駕駛及新能源，及原料、中產消費相關的股票。

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半導體行業迎超級周期 台積電為最大持倉

鍾慧欣指，半導體行業迎來超級周期，料供求緊張將延續至明年，加價潮或到明年才會完結，料半導體企業要到2023年才可增加產能，故企業盈利確定。

惠理旗下惠理亞州基金股債收益基金年初至8月底回報達8.8%，組合收益率為4.3%，股債比例為61.4%及30.6%。該基金的股票配置中，最大持倉包括台積電、聯華電子及太平洋航運 （02343） 。

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料今年監管陰霾持續 稍微減持中港股票

現時中港、台灣及日本股票各佔基金的股票配置中約40%，其餘20%則來自南韓及東南亞等地。鍾慧欣表示，由於預期今年監管陰霾不會過去，旗下基金稍微減持中港股票，並且沒有持有任何電商相關的股份。反而，近期基金加倉了日本，主因日股估值低，但市場已忽略了一段時間。

債券方面，基金持倉最重的仍是房地產行業，鍾慧欣指，來自中國先的內房債已減少，並偏向持有工業債。她指，內房面臨行業整頓，中央亦容許一定程度的違約，故內房行業有風險，未是撈底時機，「報紙日日見到的（企業）不會撈底」。

料全球經濟增長將平穩或向下 儲局鴿派、或2023年後才考慮加息

對於宏觀市況，鍾慧欣稱，市場現時已與上半年不同，相信美國及歐洲PMI已見頂，認為全球經濟增長開始正常化，不會再出現V型反彈，料經濟增長將平穩或向下，投資宜專注具盈利增長前景的公司。

儲局此前暗示今年底將會啟動收水。惠理預期，儲局將於11月議息宣布縮減買債，並於年底開始，持續至明年首季。她又稱，全球央行將維持寬鬆格局，因儲局取態非常鴿派，行動只是滿足最低門檻，預期就算通脹持續高於2.5%目標，或到明年中才會回落，但儲局看重失業率多於通暫，故相信直至2023年都不會加息。

「共同富裕」概念促中產消費 消費行業具投資機遇

中國為首個走出疫情的國家，鍾慧欣指，年初中國經濟已趨正常化，現專注有質量的增長，故政府會更謹慎，只會針對性放緩。她預期，中國仍有下調空間降准一至兩次，有機會最快10月底或11月初進行。

中國提出「共同富裕」概念，鍾慧欣認為，中央目的是降低不平等，料會促進中產階層的消費，認為消費未來特別具投資機遇，尤其是國內成熟的品牌。

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記者：袁諾曦

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