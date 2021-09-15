【理財智慧】一文看清保費融資 影唔影響買樓? 有甚麼風險?

在不少社交媒體上都會看到關於保費融資的廣告，經常會與買樓作為比較，廣告大多以低成本、高回報作為賣點，在每個帖子下方總有一堆網友留言「pm」，本文讀者不用「pm」都可以了解保費融資和其風險。保費融資（Premium Financing）是保險計劃的特有安排，跟買樓相似 。簡單而言是投保人先買保單後向銀行保單質押貸款 。正如買樓只需付首期（最少一成）餘額便透過按揭向銀行借貸。例如以一份150萬的保險產品為例，投保人只需一筆過支付約35萬，餘額可以透過與銀行進行融資。保費融資的回報與具儲蓄成份的保險一樣，是以當時退保的金額扣除成本(本金、借貸成本、利息等) 為計算，當中包括保證與非保證回報。

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假設陳先生以37萬買了一份具儲蓄成份的保單，7年後回報(保證+非保證回報)是44,000元，賺了11%。假設陳先生出資37萬，銀行出資110萬元，買入一份價值147萬的保單，7年後回報(保證+非保證回報再扣除成本後)是160,000元，回報是43%。可見保費融資的回報是遠超單買一份儲蓄保單，而家時間愈長，回報也愈高。

還息不還本

有別於購買房地產，每月供款是包括利息、管理費、本金等，每年也要支付差餉和地租，可能每月的支出動輒萬多元。保費融資的成本相對簡單，每月只需還息不還本，每月支出可能只是幾千元，大大降低了還款的壓力。與樓按類似，個別的銀行也會提供不同的利息方案供投保人選擇，分別以H (視乎同業拆息) 或 P (視乎利率) 作為基準。



融資有甚麼要求? 會否影響買樓?

與樓按類似，由於也是向銀行貸款，也會參考投保人的還款能力，但由於還息不還本的原因，對於資產或薪金要求也沒有那麼高。每間銀行的要求也有不同，部分以投保人的薪金作基準、有部分以投保人的流動資金(現金、保單的退保費用、股票和基金等) 作基準，視乎個別銀行而定。至於是否需要上TU，由於也是借貸的一部分，大部分都是需要的，如果投保人在保費融資期間買樓，便需要注意。

借回來的錢可否作其他用途

不可以，利用保單作為質押的錢只能用回買入相同的保險產品，不可以用作其他用途。

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如果提早退保會如何

正如其他保險產品一樣，如果投保人考慮提早退保，也是視乎當日的退保價值而定。

風險一:回報不足

正如前文所提及，由於儲蓄類別的保險都會分為保證與非保證回報，因為保險公司有權不兌現非保證回報。為了令儲蓄保險的回報更具透明度，保證局在2017年開始，要求保險公司公佈紅利實現率(fufilment ratio) 即非保證回報的實現率，令投保人可以根據過往情況作參考，去判斷非保證回報是否合理。

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風險二: 利率風險

由於借貸的時候都是以H或P作為基準，因此利率也會影響每月的供款，從而影響回報 (由於每月供款增加/減少，便會影響最終的回報) 。由於保費融資的投保期長達五年或以上，因此投保人便要考慮利率風險。例如以P作為基準的話，由於聯繫匯率的原因，香港的息口是跟隨美國而改變，因此可以參考美國加息的時間表。

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總而言之，保費融資是一個利用槓桿的原理，利用較少的資本買入一份面值較高的低風險的儲蓄產品。但投保人投保前需要考慮自己的供款能力，同時也要清楚不是市面上所有的具儲蓄成份的保單都可以提供保費融資，甚至保險公司也有合作的銀行作融資服務。因此建議投保人在決定購買保費融資的時候，可以考慮找合適的中介人，在選購保險產品和銀行的選擇上更具彈性。

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撰文 : 陳佳恩