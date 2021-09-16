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【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！

理財智慧 09:00 2021/09/16

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高學歷、高收入的女生，是否無人追？容易淪為剩女？近日有網民於網上討論區發文，指自己年薪為港幣100萬，很擔心沒有男性看上自己，但她坦言：「月入4萬或5萬的男士，我看不上眼。」

【延伸閱讀】港大畢業生平均月薪去到呢個水平  冠絕本地院校 呢個行業入行月薪更達38,868元   【下一頁

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【樓市熱話】 女友要求港男賣樓    替女方家人還債   網民：直接分手好過   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為樓主不是申訴，看似是炫耀居多，「其實是炫耀多於申訴。」、「我寧願年薪百萬啊！沒有男朋友都無所謂！」、「這是戀愛觀問題 ，與她賺多少錢都無關係。」

另有人認為人工高的女生很難找到另一半，「我曾聽過如果女生包裝太好，男生想都不敢想。女生們可能想找差不多水平或更高水平的另一半，可以一起奮鬥。」、「其實人工高的女生在婚配市場上沒有甚麼選擇，因為多數女生與人工高的另一半在一起，而條件好的男生多數選擇年輕的女生。」、「女生要求高，的確難嫁，不關女權事」

同場加映：【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

 

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責任編輯：陳頌潔

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