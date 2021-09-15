【90後財務自由人@iM網欄】直播業務收入下跌 快手可長揸嗎？

快手（01024）上市後就展開一大段跌浪，不少散戶持蟹貨， 雖然筆者未持有，但也看了快手2021年第二季業績， 了解最新業務情況。業績有幾點為正面：收入按年增長46%， 略高於市場預期。收入增長主要來自綫上廣告業務及電商業務， 而直播業務收入卻錄得下跌。收入結構比以往更加健康， 因為直播業務倚賴直播主，平台價值不及其餘兩個業務。



業務優勢與隱憂

快手主要投資發展的社交平台電商行業，筆者認為中、 長綫值得看好。研究報告指，現代消費者有80%以上透過社交平台 發現新品牌。另外，10多年前網購發展初期，基礎建設如物流、 綫上付款系統等，都由大型網購平台如亞馬遜獨佔， 因此當年網購的發展較倚賴大型網購平台。但時至今天，有了好像S hopify這樣的工具，門檻大幅降低， 每個品牌都開拓自己網店，因此契媽Cathie Wood的Ark Invest最近發表文章， 指出未來網購的增長主要來自社交平台， 預期社交平台電商相關業務將有增長，會在未來5年達到每年複式增 長50%， 並認為社交平台在電商上有幾個重要優勢如用戶人數及資料等。

快手的業績也有不少隱憂，例如用戶人數比起2021年第一季有輕 微跌幅，但精明的投資者應該會看到背後另一個更嚴重的問題， 就是中國內地的用戶下跌幅度很大。 快手業績沒有表明中國用戶的數字，但是有公開總用戶人數， 並隱約提到海外用戶數字。簡單的邏輯是， 中國用戶人數等如總用戶減去海外用戶人數。 筆者便發現快手中國內地的每月活躍用戶人數在短短一個季度裏面， 下跌了大約4300萬 ，即是超過10%。 這數據反映快手在中國的業務明顯不及其競爭對手。

快手的用戶到哪裏去了？過去，快手在短視頻行業市佔率都排第二， 第一是字節跳動。去年6月開始，騰訊（00700） 在微信內推出短視頻功能，最近每日活躍用戶人數已經超越快手， 達到3億以上。相信騰訊視頻號搶了快手不少的用戶。

事實上，騰訊視頻號有很多優勢。背靠微信容易吸納用戶。另外， 微信生態圈蓬勃，令騰訊會容易透過視頻號做到商業化。 而且微信掌握大量用戶數據，在推送短視頻時會更貼合用戶喜好。 因此預期未來一段時間，騰訊視頻號的發展都會令快手受壓。



海外發展難突破

快手的業績亦提到公司積極發展海外市場，海外每月活躍用戶達到1 .8億。為了獲取海外用戶，公司大幅提升宣傳及營運費用， 令經營虧損由2020年第二季的19.7%，提升至今年的37. 7%。海外用戶人數增長看似很快，但我們認為未來發展困難重重。 第一，海外市場將面對強大競爭，包括Facebook、 字節跳動及其他當地的社交平台。第二， 快手發展海外市場比國內龍頭抖音慢了一步，字節跳動的海外程式T ikTok早於2016年已推出，現在甚至比Facebook更 受歡迎。快手在中國內地的發展已經不及字節跳動，快手若要複製T ikTok的成功，相信不容易。

估值上，快手現在的市銷率約4.2 ，參考過很多同類型企業，覺得有機會可以到5.5。然而， 快手在中國內地市場比競爭對手搶去不少用戶， 海外發展亦困難重重，在如此大不確定性的情況下， 筆者暫時不會選擇長綫持有。