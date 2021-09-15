  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【90後財務自由人@iM網欄】直播業務收入下跌 快手可長揸嗎？

名人薈萃 18:55 2021/09/15

分享：

 

快手（01024）上市後就展開一大段跌浪，不少散戶持蟹貨，雖然筆者未持有，但也看了快手2021年第二季業績，了解最新業務情況。業績有幾點為正面：收入按年增長46%，略高於市場預期。收入增長主要來自綫上廣告業務及電商業務，而直播業務收入卻錄得下跌。收入結構比以往更加健康，因為直播業務倚賴直播主，平台價值不及其餘兩個業務。
 

業務優勢與隱憂

快手主要投資發展的社交平台電商行業，筆者認為中、長綫值得看好。研究報告指，現代消費者有80%以上透過社交平台發現新品牌。另外，10多年前網購發展初期，基礎建設如物流、綫上付款系統等，都由大型網購平台如亞馬遜獨佔，因此當年網購的發展較倚賴大型網購平台。但時至今天，有了好像Shopify這樣的工具，門檻大幅降低，每個品牌都開拓自己網店，因此契媽Cathie Wood的Ark Invest最近發表文章，指出未來網購的增長主要來自社交平台，預期社交平台電商相關業務將有增長，會在未來5年達到每年複式增長50%，並認為社交平台在電商上有幾個重要優勢如用戶人數及資料等。

快手的業績也有不少隱憂，例如用戶人數比起2021年第一季有輕微跌幅，但精明的投資者應該會看到背後另一個更嚴重的問題，就是中國內地的用戶下跌幅度很大。快手業績沒有表明中國用戶的數字，但是有公開總用戶人數，並隱約提到海外用戶數字。簡單的邏輯是，中國用戶人數等如總用戶減去海外用戶人數。筆者便發現快手中國內地的每月活躍用戶人數在短短一個季度裏面，下跌了大約4300萬 ，即是超過10%。這數據反映快手在中國的業務明顯不及其競爭對手。

快手的用戶到哪裏去了？過去，快手在短視頻行業市佔率都排第二，第一是字節跳動。去年6月開始，騰訊（00700）在微信內推出短視頻功能，最近每日活躍用戶人數已經超越快手，達到3億以上。相信騰訊視頻號搶了快手不少的用戶。

事實上，騰訊視頻號有很多優勢。背靠微信容易吸納用戶。另外，微信生態圈蓬勃，令騰訊會容易透過視頻號做到商業化。而且微信掌握大量用戶數據，在推送短視頻時會更貼合用戶喜好。因此預期未來一段時間，騰訊視頻號的發展都會令快手受壓。


海外發展難突破

快手的業績亦提到公司積極發展海外市場，海外每月活躍用戶達到1.8億。為了獲取海外用戶，公司大幅提升宣傳及營運費用，令經營虧損由2020年第二季的19.7%，提升至今年的37.7%。海外用戶人數增長看似很快，但我們認為未來發展困難重重。第一，海外市場將面對強大競爭，包括Facebook、字節跳動及其他當地的社交平台。第二，快手發展海外市場比國內龍頭抖音慢了一步，字節跳動的海外程式TikTok早於2016年已推出，現在甚至比Facebook更受歡迎。快手在中國內地的發展已經不及字節跳動，快手若要複製TikTok的成功，相信不容易。

估值上，快手現在的市銷率約4.2 ，參考過很多同類型企業，覺得有機會可以到5.5。然而，快手在中國內地市場比競爭對手搶去不少用戶，海外發展亦困難重重，在如此大不確定性的情況下，筆者暫時不會選擇長綫持有。

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

最新專欄文章 更多

快手可長揸嗎？
2021/09/11
快手可長揸嗎？
如何判斷股票平貴
2021/09/04
如何判斷股票平貴
【90後財務自由人@iM網欄】Airbnb成為旅遊業王者
2021/09/02
【90後財務自由人@iM網欄】Airbnb成為旅遊業王者
Airbnb成為旅遊業王者
2021/08/28
Airbnb成為旅遊業王者
【90後財務自由人@iM網欄】特色的手作家具 買家具遇投資機會
2021/08/27
【90後財務自由人@iM網欄】特色的手作家具 買家具遇投資機會
長揸 廣告 廣告 網購平台 品牌 Facebook 運輸 微信 AR 行業

上一篇文章

【理財智慧】新手投資策略（七） 解讀新股招股書（中）

下一篇文章

【樓市熱話】 好租客一遇難求 關係成朋友屬慶幸 網民：不能與租客太熟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市