【90後財務自由人@iM網欄】直播業務收入下跌 快手可長揸嗎？
快手（01024）上市後就展開一大段跌浪，不少散戶持蟹貨，雖然筆者未持有，但也看了快手2021年第二季業績，了解最新業務情況。業績有幾點為正面：收入按年增長46%，略高於市場預期。收入增長主要來自綫上廣告業務及電商業務，而直播業務收入卻錄得下跌。收入結構比以往更加健康，因為直播業務倚賴直播主，平台價值不及其餘兩個業務。
業務優勢與隱憂
快手主要投資發展的社交平台電商行業，筆者認為中、長綫值得看好。研究報告指，現代消費者有80%以上透過社交平台發現新品牌。另外，10多年前網購發展初期，基礎建設如物流、綫上付款系統等，都由大型網購平台如亞馬遜獨佔，因此當年網購的發展較倚賴大型網購平台。但時至今天，有了好像Shopify這樣的工具，門檻大幅降低，每個品牌都開拓自己網店，因此契媽Cathie Wood的Ark Invest最近發表文章，指出未來網購的增長主要來自社交平台，預期社交平台電商相關業務將有增長，會在未來5年達到每年複式增長50%，並認為社交平台在電商上有幾個重要優勢如用戶人數及資料等。
快手的業績也有不少隱憂，例如用戶人數比起2021年第一季有輕微跌幅，但精明的投資者應該會看到背後另一個更嚴重的問題，就是中國內地的用戶下跌幅度很大。快手業績沒有表明中國用戶的數字，但是有公開總用戶人數，並隱約提到海外用戶數字。簡單的邏輯是，中國用戶人數等如總用戶減去海外用戶人數。筆者便發現快手中國內地的每月活躍用戶人數在短短一個季度裏面，下跌了大約4300萬 ，即是超過10%。這數據反映快手在中國的業務明顯不及其競爭對手。
快手的用戶到哪裏去了？過去，快手在短視頻行業市佔率都排第二，第一是字節跳動。去年6月開始，騰訊（00700）在微信內推出短視頻功能，最近每日活躍用戶人數已經超越快手，達到3億以上。相信騰訊視頻號搶了快手不少的用戶。
事實上，騰訊視頻號有很多優勢。背靠微信容易吸納用戶。另外，微信生態圈蓬勃，令騰訊會容易透過視頻號做到商業化。而且微信掌握大量用戶數據，在推送短視頻時會更貼合用戶喜好。因此預期未來一段時間，騰訊視頻號的發展都會令快手受壓。
海外發展難突破
快手的業績亦提到公司積極發展海外市場，海外每月活躍用戶達到1.8億。為了獲取海外用戶，公司大幅提升宣傳及營運費用，令經營虧損由2020年第二季的19.7%，提升至今年的37.7%。海外用戶人數增長看似很快，但我們認為未來發展困難重重。第一，海外市場將面對強大競爭，包括Facebook、字節跳動及其他當地的社交平台。第二，快手發展海外市場比國內龍頭抖音慢了一步，字節跳動的海外程式TikTok早於2016年已推出，現在甚至比Facebook更受歡迎。快手在中國內地的發展已經不及字節跳動，快手若要複製TikTok的成功，相信不容易。
估值上，快手現在的市銷率約4.2 ，參考過很多同類型企業，覺得有機會可以到5.5。然而，快手在中國內地市場比競爭對手搶去不少用戶，海外發展亦困難重重，在如此大不確定性的情況下，筆者暫時不會選擇長綫持有。
作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。
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撰文 : Ryan（陳懷恩）
欄名 : 90後財務自由人
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