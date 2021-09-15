【一時佳話@iM網欄】聚焦成功和擁有 失敗新定義

幾日前，筆者為新書《大單 - 馬來西亞100%成交秘笈》進行Facebook Road Show。活動中有觀眾問道：「Wave，你做領導多年，最大的挫折是甚麼？」筆者思前想後，回答道：「就是剛做經理時，團隊一年內流失了大部分同事，感覺自己很失敗。」那觀眾續問：「那你又如何重新振作，走到今天？」
孝子揹母求醫故事
很感恩那時候筆者受到一個「孝子揹母求醫」故事啟發。話說在一個村莊裡，住着一個擁有陰陽眼的孝子，他的母親因患有重病需要找大夫醫治。可惜，這個村莊實在太落後，連一個像樣的大夫也沒有，所以孝子決定揹著老母親，往隔壁村莊求醫。幾經辛苦，母子二人終於到達目的地。由於人生路不熟，孝子便問途人那裡有好大夫。途人說：「我們這裡有二位大夫，一位在東面，另一位在西面。你只要沿這路走便找著。」
孝子謝過途人後，便揹母往東面找大夫。不見還可，一見便怕，因為孝子透過陰陽眼看見這位大夫身後有很多亡魂，心想這位大夫一定醫死了不少人。為母親安全著想，還是再往西面拜會另一位大夫看看。當見到這位大夫後，發現他背後空無一鬼，深想他一定醫術高明，所以便安心地把母親交給他診治。但當大夫完成治療從診療室出來時，他竟看見母親的亡魂在這大夫身後出現。相信聰明的讀者也知道，西面的大夫背後沒有亡魂，不是因為他醫術高明，而是他的經驗很淺。相反，東面的大夫背後多亡魂，不是他醫術差劣，而是他經驗豐富。
回到現實，我們經常看到一些以醫生為題材的電視劇，也會提到一些初出茅廬的見習醫生，因為救不了一些關係要好的病人便深深自責，更甚者想辭職。其實，今天很多大國手也經歷過很多生生死死，成功失敗才有今天的經驗和技術。所以換角度看，失敗個案越多，也可理解為越接近成功，當然大前提是，從失敗中汲取教訓，反思學習，而不是一直重覆失敗。筆者跟那觀眾說：「當我們是基層前綫時，參加培訓和看書等有助我們成長。但當我們是管理層或教練時，其實每一位同事，就是我們獨一無二的培訓課程。學習如何跟他相處，掌握激勵他的方法。」
觀眾：「那這麼多年，你是否流失了很多人？對於同事們出出入入又是否已經麻木了？」我回答說：「是，多年來團隊確實流失了不少人，但隨著我經驗增加，不斷改進，我幫了更多人成功。我告訴你，我們可以習慣但不可以麻木。因為每一個同事也是人，而非一個玩具或物體。只要一天他們還在團隊，我們盡全力、用心培育他們便問心無愧。畢竟他們的成功，並非我們單獨左右，他們自己也要配合。相對於失敗和失去，我更會聚焦於成功和擁有，相信這樣我才可走得更遠，不是嗎？」
作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。
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