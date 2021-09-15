【一時佳話@iM網欄】聚焦成功和擁有 失敗新定義

幾日前，筆者為新書《大單 - 馬來西亞100%成交秘笈》進行Facebook Road Show。活動中有觀眾問道：「Wave，你做領導多年， 最大的挫折是甚麼？」筆者思前想後，回答道：「就是剛做經理時， 團隊一年內流失了大部分同事，感覺自己很失敗。」那觀眾續問：「 那你又如何重新振作，走到今天？」



孝子揹母求醫故事

很感恩那時候筆者受到一個「孝子揹母求醫」故事啟發。 話說在一個村莊裡，住着一個擁有陰陽眼的孝子， 他的母親因患有重病需要找大夫醫治。可惜，這個村莊實在太落後， 連一個像樣的大夫也沒有，所以孝子決定揹著老母親， 往隔壁村莊求醫。幾經辛苦，母子二人終於到達目的地。 由於人生路不熟，孝子便問途人那裡有好大夫。途人說：「 我們這裡有二位大夫，一位在東面，另一位在西面。 你只要沿這路走便找著。」

孝子謝過途人後，便揹母往東面找大夫。不見還可，一見便怕， 因為孝子透過陰陽眼看見這位大夫身後有很多亡魂， 心想這位大夫一定醫死了不少人。為母親安全著想， 還是再往西面拜會另一位大夫看看。當見到這位大夫後， 發現他背後空無一鬼，深想他一定醫術高明， 所以便安心地把母親交給他診治。 但當大夫完成治療從診療室出來時， 他竟看見母親的亡魂在這大夫身後出現。相信聰明的讀者也知道， 西面的大夫背後沒有亡魂，不是因為他醫術高明， 而是他的經驗很淺。相反，東面的大夫背後多亡魂， 不是他醫術差劣，而是他經驗豐富。

回到現實，我們經常看到一些以醫生為題材的電視劇， 也會提到一些初出茅廬的見習醫生， 因為救不了一些關係要好的病人便深深自責，更甚者想辭職。其實， 今天很多大國手也經歷過很多生生死死， 成功失敗才有今天的經驗和技術。所以換角度看，失敗個案越多， 也可理解為越接近成功，當然大前提是，從失敗中汲取教訓， 反思學習，而不是一直重覆失敗。筆者跟那觀眾說：「 當我們是基層前綫時，參加培訓和看書等有助我們成長。 但當我們是管理層或教練時，其實每一位同事， 就是我們獨一無二的培訓課程。學習如何跟他相處， 掌握激勵他的方法。」

觀眾：「那這麼多年，你是否流失了很多人？ 對於同事們出出入入又是否已經麻木了？」我回答說：「是， 多年來團隊確實流失了不少人，但隨著我經驗增加，不斷改進， 我幫了更多人成功。我告訴你，我們可以習慣但不可以麻木。 因為每一個同事也是人，而非一個玩具或物體。 只要一天他們還在團隊，我們盡全力、用心培育他們便問心無愧。 畢竟他們的成功，並非我們單獨左右，他們自己也要配合。 相對於失敗和失去，我更會聚焦於成功和擁有， 相信這樣我才可走得更遠，不是嗎？」





作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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