【職場熱話】女實習生準時下班 被人背後講壞話 網民：老員工永遠看新人不順眼

在職場上，實習生應不應該準時下班？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近在某一間公司實習，因為做了一件事而招惹其他同事的不滿，樓主更直言：「這行為很病態...」

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【職場熱話】港式英文似外星文 同事感到難理解 網民：連中文也不懂嗎？ 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為實習生準時下班有甚麼問題，反而是有資歷的同事在作怪，「真是有甚麼不可行？他們永遠看新人都不順眼，然後雞蛋裡挑骨頭」、「實習生連正式員工都不是」、「你只是實習生而已，如果不是由她評分，而你完成了手頭上的工作，上司亦覺得無問題就可以準時收工，由她自言自語。」、「最討厭陪坐文化，完成手頭上的工作就可以，遲下班又不代表做得好，大家有效率、有目標完成就可以啦！」、「收時薪的話，一秒都不要浪費給公司。」

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責任編輯：陳頌潔