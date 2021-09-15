【小老闆生意經@iM網欄】人人都想做老闆  開網店其實難不難？

今時今日，設立一個網站去售賣商品並不是一件難事。以往開設一個網站除了要懂電腦程式外，更要在前期有很大的資金投入。不過，現時流行很多一站式的網站設立平台，則幫助了不少人開設網店一嘗創業夢。

平台使用程序簡單

目前較為常用的網店平台有Shopify、 Shopline、 Boutir、WooCommerce 等。而Shopify有在美國上市的關係，所以亦較廣為人熟識。Shopify是加拿大的一家跨國電子商務公司，專門為在線零售商提供一整套服務「包括支付、市場營銷、運輸和客戶契合工具，以簡化小型商戶開設在線商店的過程」。簡單來說，Shopify是可以讓用戶快速建立一個屬於自己的網站，更可以定位成為銷售商品的電商平台。

不過，這樣的平台並不是費用全免，目前有14天的免費試用，之後就要收取月費。不過其收費亦不算特別昂貴，Basic Shopify版本每月只是29美元起，不過要收取每宗交易2%的費用。2%的交易費用一點都不便宜，以一件售價100元的商品為例，可能利潤只是有10%至20%，即10元至20元，但當中就要分元予Shopify。不過Basic Shopify版本基本上全部網店所需的功能都齊全，因此，不少不懂電腦編碼的人都會透過這些平台成立自己的網店。

最重要的是，這些平台擁有國際性的銷售支援。其平台相當於一個獨立的電商網站，允許世界各地的人，只要有網絡都可以上架商品，網頁內更設有Paypal、信用卡等多種收款方法，助店主可透過每月付費的方式就可以擁有一個獨立而又多功能的電商網站。當然，隨著每月收取的月費的增多，網站的功能亦有所不同。例如自訂版面設計、支援匯率轉換、支援多種語言、加大上架商品數量等等的功能。

網店可掌控客戶大數據

然而，這些平台一般都有簡單的說明，相信不懂得任何電腦程式的新手亦可很快上手。其最大的好處除了在成立網店及銷售商品時得到便利，最重要的是，可掌控客戶的數據。這些數據往往是一間店最值錢的無型資產。所有客戶的資料都交由店主直接管理，包括其姓名、電話、電郵、喜愛買什麼等等。掌握這些資訊後，對店舖日後的經營而言，絕對是百利而無一害。

除了Shopify，其他的網店平台都有其優點及缺點。成為其用戶前，應要比較其價格、功能外，選一個最合適自己的去開設網店。值得一提的是，不同的網店平台都有其免費試用期，大家不妨先試用才考慮付不付月費。最後鼓勵大家，想做生意、開網店就要坐言起行，眼看身邊有不少做生意成功的例子，就知道，即使萬事開頭難，但有目標就不難。只要制定目標，天下就沒有不賺錢的生意，只有用錯方法賺錢的人。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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