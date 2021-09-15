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【電影業復甦】全球總票房收入達406億　較去年同期回升68%　

商業 14:37 2021/09/15

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疫情對電影業的打擊甚大，但隨着戲院重新開放，票房收入亦開始慢慢回升。（新華社圖片）

疫情對電影業的打擊甚大，但隨着戲院重新開放，票房收入亦開始慢慢回升。截至9月中，不計中國內地的全球總票房收入為52.2億美元（約406億港元）。高爾街分析公司預測，2021年尾將達到202億美元（約1571億港元）。

【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？

根據《Variety》報道，2021年的全球票房總值較2020年120億美元（約933億港元）的同期表現上漲了68%；但是，距離2019年的423億美元（約3290億港元）票房收入，今年仍落後52%，比2018和2017年也落後了50%。截至9月中，北美年度票房收入為23.1億美元（約179億港元），中國年度票房收入為51.3億美元（約399億港元）。

高爾街分析公司推測，拉美市場全年會以9億美元（約70億港元）票房總值收尾；歐洲、中東、非洲市場預計共收43億美元（約334億港元）；北美影市預計將達45億美元（約334億港元）；中國內地則會佔主導地位，並取得66億美元（約513億港元）；亞太除中國內地以外的地區將得到38.5億美元（約299億港元）。

這個預測也意味著，中國將連續第二年成為世界上最大的票房市場，並且比所有歐洲地區的票房市場總和還要大。

【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行

【航空復甦】 美國旅遊業復甦　波音上調長期航空需求預測

責任編輯：李智美

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