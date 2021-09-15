【投資心理學】趁低吸納定及早斬欖? 不想沽貨離場 原來關「沉沒成本」事

在經濟學上，每個人都是理性去做出決定。但後來有不少經濟學專家都開始研究人是否理性，而引伸一個新的學科─行為金融學(Behavior Finance) 。主要是研究在金融市場上非理性的行為和決策，甚至認為市場價值不是在於證券內在價值而定，而是取決於消費者的行為而定，今日主要與大家分享的是沉沒成本(Sunk Cost) ，也是投資者常常會遇到的困境「買了的股票跌了也不捨得賣」。

沉沒成本是指「已經付出但不可收回的成本」，最常見的例子是買了一張電影門票，入場後發現是一套「爛片」，作為消費者的我們會如何選擇?

A. 因為已經花錢買了門票，為了避免虧蝕，決定看完電影 B. 即使已經花錢買了門票，為免浪費時間，決定離場

我相信不少人都會選擇A，選擇A的話就是陷入了沉沒成本的問題。因為如果人是理性的話，是應該立即離場，避免投入更多時間。同時，也可以應用在我們的日常生活，例如移民的決定、轉系的決定、甚至在賭桌上的「有賭未為輸」(追回本金) 。人們在不甚理想的情況下，仍然投入時間和金錢，希望可以挽回一開始投入的時間和金錢，避免一開始的損失。但沉沒成本大多指沒有因為成本的增加而能夠追回投入的金錢，所以人是理性的話，應該及早退場，避免更大的損失。

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作為投資者的讀者，要學會「及時離場」的勇氣，避免再花更多時間和金錢在沒有潛力的投資產品上，以降低機會成本。假設投資人在1月買了港股指數基金、但在5月的時候已經下跌，但反觀其他市場的指數基金卻上升，但你卻沒有賣掉基金 (因為不想接受前面虧損的錢)，選擇繼續持有的話，在未來幾個月裡可能有更大虧蝕的可能。但如果是理性的投資者，可以在5月賣出港股指數基金，買入其他指數基金，或許還可能獲利，這個損失金額就是你的機會成本。

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總結而言，沉沒成本運用在投資上，通常是投資人選擇了收益不佳、長期虧損的投資後，卻覺得已經把錢投資下去了，退場很可惜，也不想面對損失，甚至考慮趁低吸納，但其實這樣的話可能會讓你損失更多的錢。為了避免陷入沉沒成本的問題，不少投資者在投資前應該設立「止蝕位」，在適時要學會放手。例如在之前在高位買入恆大的股票的投資者，應該要理性分析公司的前景，及早離場。

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撰文 : 陳佳恩