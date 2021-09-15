  • 31°C
香港時間 : 2021915日 (三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資心理學】趁低吸納定及早斬欖? 不想沽貨離場 原來關「沉沒成本」事

理財智慧 17:35 2021/09/15

分享：

在經濟學上，每個人都是理性去做出決定。但後來有不少經濟學專家都開始研究人是否理性，而引伸一個新的學科─行為金融學(Behavior Finance) 。主要是研究在金融市場上非理性的行為和決策，甚至認為市場價值不是在於證券內在價值而定，而是取決於消費者的行為而定，今日主要與大家分享的是沉沒成本(Sunk Cost) ，也是投資者常常會遇到的困境「買了的股票跌了也不捨得賣」。

 

沉沒成本是指「已經付出但不可收回的成本」，最常見的例子是買了一張電影門票，入場後發現是一套「爛片」，作為消費者的我們會如何選擇?

A. 因為已經花錢買了門票，為了避免虧蝕，決定看完電影

B. 即使已經花錢買了門票，為免浪費時間，決定離場

我相信不少人都會選擇A，選擇A的話就是陷入了沉沒成本的問題。因為如果人是理性的話，是應該立即離場，避免投入更多時間。同時，也可以應用在我們的日常生活，例如移民的決定、轉系的決定、甚至在賭桌上的「有賭未為輸」(追回本金) 。人們在不甚理想的情況下，仍然投入時間和金錢，希望可以挽回一開始投入的時間和金錢，避免一開始的損失。但沉沒成本大多指沒有因為成本的增加而能夠追回投入的金錢，所以人是理性的話，應該及早退場，避免更大的損失。

【理財智慧】何謂期權？ （1）【下一頁

作為投資者的讀者，要學會「及時離場」的勇氣，避免再花更多時間和金錢在沒有潛力的投資產品上，以降低機會成本。假設投資人在1月買了港股指數基金、但在5月的時候已經下跌，但反觀其他市場的指數基金卻上升，但你卻沒有賣掉基金 (因為不想接受前面虧損的錢)，選擇繼續持有的話，在未來幾個月裡可能有更大虧蝕的可能。但如果是理性的投資者，可以在5月賣出港股指數基金，買入其他指數基金，或許還可能獲利，這個損失金額就是你的機會成本。

同場加映: 【iM Cafe】內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

總結而言，沉沒成本運用在投資上，通常是投資人選擇了收益不佳、長期虧損的投資後，卻覺得已經把錢投資下去了，退場很可惜，也不想面對損失，甚至考慮趁低吸納，但其實這樣的話可能會讓你損失更多的錢。為了避免陷入沉沒成本的問題，不少投資者在投資前應該設立「止蝕位」，在適時要學會放手。例如在之前在高位買入恆大的股票的投資者，應該要理性分析公司的前景，及早離場。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 陳佳恩

低吸 港股 基金 經濟 股票 買入 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【鄰近太古城】THE HOLBORN加推68伙　折實價580.8萬起　早前邀「國民初戀」姚焯菲拍宣傳片
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市