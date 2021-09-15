【新冠疫苗】增醫保附加費奏效 達美航空20%員工轉軚接種

美國政府為提升新冠肺炎疫苗接種，加強防範變種病毒，早前要求私人公司強制接種。美國達美航空早前亦推出醫保附加費措施，要求未接種疫苗員工支付。公司指措施奏效，已有20%未打針員工在措施推出後接種。

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達美航空（Delta Air Lines）在上周四（9日）發出的聲明中指出，200美元未接種員工的醫療保險附加費推出後兩周，約2萬名未接種員工中已有20%接種，讓公司的接種率達致78%，並強調暫時未有員工因為新措施辭職。

達美航空首席醫療總監Henry Ting表示，新措施成功令不願接種人士回心轉意，而且公司非但無人辭職，更迎來5,000位新員工加入。達美的醫保附加費措施將在11月起實行，而自上周六（11日）開始，未接種員工需要每周檢測。

有調查發現，醫保附加費是其中一項最不受員工歡迎的谷針措施。17%的機構會向接種員工提供經濟誘因吸引員工接種，當中最常見的是現金獎。反之，只有2%機構選擇以醫保附加費，促使更多員工接種。

責任編輯：吳漢培