美媒新書揭美軍將領憂特朗普亂來 兩次密電中方保證不會開戰

美國《華盛頓郵報》記者撰寫第3本有關前總統特朗普的書本即將面世，書本揭露特朗普更多不為人知一面。書中提及，參謀長聯席會議主席米利因擔心特朗普私下對中國開戰，曾兩次致電中方保證美國不會對中國發動戰爭。

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下周出版的《Peril》由《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）及科斯塔（Robert Costa）合著而成，內容披露特朗普（Donald Trump） 任期結束至現總統拜登（Joe Biden）上台期間的事件。

書中指出，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）形容，特朗普在總統大選後，任期即將結束時出現嚴重精神衰退，不時對官員大喊大叫，更強調大選存在舞弊，合理化其落敗結果。米利擔心特朗普精神不穩的情況下，會作出不合常理的決定，如忽然下令對中國發動軍事攻擊，於是兩次致電中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，保證不會對華發動戰爭。

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米利在去年10月30日、舉行總統大選前4日首次致電李作成，表示美國不會對華開戰或採取任何行動，若無法阻止美國對中方攻勢，亦會提前知會中方。

今年1月8日、國會山莊發生暴亂後兩日，米利再次致電李作成，強調美國情況穩定一切如常。

據悉，米利亦向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi） 承諾，特朗普無法啟動核武，沒有機會向伊朗發動核戰。書中亦稱，米利同時認同佩洛西指摘特朗普是瘋子的言論。

責任編輯：郭麗明