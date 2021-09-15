▲ 【濠賭股】一文看清券商對澳門修改博彩法分析 摩通降全線濠賭股目標價、多家削近半

澳門9月15日起諮詢修改澳門博彩法，賭牌續期成新焦點，澳門政府在諮詢文件中，擬收緊新賭牌年期、博企派息要求，也擬在博企董事會引入政府代表。濠賭股周三跌幅明顯，摩通更一舉下調全線濠賭股目標價、投資評級，多家股份目標價下調幅度更接近一半。

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濠賭股午後跌幅再度擴大，金沙中國 （01928） 一度跌29%，永利澳門 （01128） 跌27%，美高梅中國 （02282） 也跌逾兩成。其他華資牌主銀娛 （00027） 、新濠 （00200） 、澳博控股 （00880） 也跌近兩成。

摩通：日常營運管理更嚴格

澳門6大賭牌於2022年到期，摩通指出，雖然目前文件未有提及完整事件表，但文件交代出方向性訊號，行業將面臨更嚴格資本管制、直接監督操作、加強問責等方向，令行業未來營運增加不明朗因素，直接拖低濠賭股的估值倍數。摩通預料，情況最快到明年才會轉趨明朗，先行下調行業投資評級和估值。

瑞信：與中央嚴管互聯網、地產可比

瑞信就將博彩法諮詢與中央對互聯網、地產行業的監管相題並論，認為澳門政府可能使用同樣方向加強監管。

瑞信也列出目前市場對諮詢內容的5大憂慮，包括注資和澳門人持股要求、派息審批、政府代表加入董事會、新增刑事責任、不明朗。

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美銀：市場過慮 賭牌數目未明成最大憂慮

美銀證券認為，澳門博彩法諮詢內容雖屬負面，但未如預期般差劣。美銀表示，澳門博彩業本身已受嚴格監管，額外監管不會破壞股東價值，也未對外資牌主有差別待遇，但關注當局未落實賭牌數目。

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