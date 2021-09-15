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【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）

股市 16:31 2021/09/15

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【濠賭股】一文看清券商對澳門修改博彩法分析　摩通降全線濠賭股目標價、多家削近半

澳門9月15日起諮詢修改博彩法，澳門賭牌續期成新焦點。澳門政府在諮詢文件中，擬收緊新澳門賭牌年期、博企派息要求，也擬在博企董事會引入政府代表。濠賭股周三跌幅明顯，摩通更一舉下調全線濠賭股目標價、投資評級，多家股份目標價下調幅度更接近一半。

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濠賭股午後跌幅擴大，金沙中國 （01928） 全日大跌33%，永利澳門 （01128） 跌29%，美高梅中國 （02282） 也跌27%。其他華資牌主銀河娛樂 （00027） 、新濠國際 （00200） 跌兩成，澳博控股 （00880） 就跌24%。

美股方面，拉斯維加斯金沙（美：LVS）周二大跌一成後，盤前再跌8.5%；永利度假村（美：WYNN）盤前跌7.5%；美高梅（美：MGM）跌3.4%。

摩通：日常營運管理更嚴格

澳門6大賭牌於2022年到期，摩通指出，雖然目前文件未有提及完整事件表，但文件交代出方向性訊號，行業將面臨更嚴格資本管制、直接監督操作、加強問責等方向，令行業未來營運增加不明朗因素，直接拖低濠賭股的估值倍數。摩通預料，情況最快到明年才會轉趨明朗，先行下調行業投資評級和估值。

瑞信：與中央嚴管互聯網、地產可比

瑞信就將博彩法諮詢與中央對互聯網、地產行業的監管相題並論，認為澳門政府可能使用同樣方向加強監管。

瑞信也列出目前市場對諮詢內容的5大憂慮，包括注資和澳門人持股要求、派息審批、政府代表加入董事會、新增刑事責任、不明朗。

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花旗：諮詢資料不多　可趁估值吸引時撈底

花旗指，澳門政府諮詢文件內容不多，認為目前市場只留意負面消息，並且過於憂慮，認為澳門政府將維持現有6大營運商的安排，新增第7個牌主的機會不高，而即使明文列明派息要政府許可，但該行相信只要經濟上具可持續性，政府不會反對派息議案。

花旗建議，投資者可趁估值變吸引時吸納濠賭股。

美銀：市場過慮　賭牌數目未明成最大憂慮

美銀證券認為，澳門博彩法諮詢內容雖屬負面，但未如預期般差劣。美銀表示，澳門博彩業本身已受嚴格監管，額外監管不會破壞股東價值，也未對外資牌主有差別待遇，但關注當局未落實賭牌數目。

相關文章：

【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）

澳門博彩股急插輸身家　濠賭股翻生有望嗎？

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