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基地組織或2年內重建 美國：威脅國土安全

環球社會熱點 14:33 2021/09/15

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塔利班早前宣布建立阿富汗新政府，不少人憂慮恐怖組織基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達）可能捲土重來。美國國防部官員表示，接獲可靠情報指基地組織或將在2年內重建，威脅美國國土安全。美國中央情報局表示，正密切關注基地組織發展。

助阿聯酋建電腦入侵系統 美國3前情報人員被司法部起訴 【下一頁】

塔利班與基地組織關係密切，有分析人員指塔利班協助隱藏組織成員行蹤。美國國防情報局（DIA）局長貝里爾（Scott Berrier）周二（14日）表示，保守估算基地組織需要1至2年時間，才能重建至威脅到美國國土安全的程度。

《紐約時報》報稱，有證據顯示基地組織已故領袖拉登（Osama bin Laden）的前首席安全部長哈克（Amin al Haq）上月已重返阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）。

美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David S. Cohen）表示，正關注阿富汗境內的基地組織動態，已發現潛在基地組織勢力轉移至阿富汗的跡象，會繼續密切監察。

聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億 【下一頁】

DIA及CIA官員皆承認，由於缺乏駐守阿富汗的美軍部隊及大使館人員，美國收集當地情報能力顯著下降。科恩表示，CIA希望能維持在阿富汗境內的情報網絡。

貝里爾表示，DIA正衡量所有重新進入阿富汗方法。惟美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，阿富汗不是國際恐怖主義威脅名單首位，最大的威脅來自也門、索馬里、敘利亞等地的激進組織。

責任編輯：李俊儀

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