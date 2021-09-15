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【iPhone 13】iPhone 13定價成最大驚喜　iPhone 12、11減價最少800元反顯新機抵買？

Hot Talk 13:49 2021/09/15

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【iPhone 13】iPhone 13定價成最大驚喜　iPhone 12、11減價最少800元反顯新機抵買？

蘋果秋季發佈會結束，新一代手機iPhone 13亦正式亮相。最新的iPhone 13系列定價由5999元至13599元不等，雖然iPhone 13 入門價未有更改，但高中低階機型記憶體容量齊向上升級，不少用戶形容iPhone 13 變相減價。隨iPhone13 發布後，iPhone12、iPhone11都減價發售，同記憶體容量的iPhone 13 較已減價的iPhone 12只貴300元。

iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB 9月17日晚起預訂，更多詳情可見【下一頁】

iPhone13速評　對蘋果股價前景影響：【下一頁】

iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13系列最新定價詳情

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iPhone 13的容量由128GB起跳，售價為6799元，與去年iPhone 12剛推出時，64GB版本的定價一樣。

蘋果向來會在新機發布後，保留部分上代機種，但下調價格，2019年發布的iPhone 11 最新售價再減900元，64GB容量和128GB的售價分別將至4299元以及4799元。

iPhone 12亦普遍降價800元，64GB、128GB以及256GB售價分別將至5999元、6499元以及7299元。在相同容量下，iPhone 13僅較減價後的iPhone 12貴300元。

相關文章：

【蘋果新iPhone】iPhone13速評　對蘋果股價前景影響

【ET財經早點1分鐘】蘋果iPhone 13曝蘋果股價回吐 恒指夜期跌133點

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