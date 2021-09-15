【維基百科】Wikimedia回應用戶安全擔憂　禁7名中國用戶　中國管理員：反抗基金會決定

有「網上百科全書」之稱的維基百科（Wikipedia），一直強調由網民自行管理及編輯撰寫。惟據外電最新報道指出，負責管理維基百科的維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）為回應對用戶安全的擔憂，已深入調查未獲認可的「中國內地維基人用戶組」（Wikimedians of Mainland China，WMC），並決定封鎖7名中國用戶，以及取消另外12人的管理員權限。

成員可能為外部團體威脅目標

維基媒體基金會日前發表聲明，指是次行動是深入調查未獲認可的組織「中國內地維基人用戶組」之後所做的決定。該基金會發現有人蓄意滲透及入侵基金會系統，進而取得權限，欲達成與開放知識理念相反的目標。有部分社群成員更可能已成為外部團體威脅或利用的目標。

維基媒體基金會在世界各地設有分會，而維基百科的管理員擁有較大的文章編輯及調整權限，並且是由一群義務參與的用戶選舉產生。 雖然維基百科於中國內地已被封鎖多年，但據外電指出，「中國內地維基人用戶組」擁有約300名成員。

憂用戶資料遭流出

是次事件的牽涉範圍及性質史無前例，維基媒體基金會副總裁Maggie Dennis指出，希望不會讓努力維護自由與開放知識的中國用戶，感到不受歡迎。但是不能在明知用戶安全可能遭受威脅的前提下，放任他們暴露於危險之中，而不採取任何保護措施。她又向活躍貢獻的全球4千多名中文維基百科成員保證，會持續支持他們，為他們提供人身與資訊安全。

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中國管理員：反抗基金會決定

「中國內地維基人用戶組」隨後為此發表一篇名為「丟掉幻想，准備鬥爭」的聲明反駁指，該基金會以「莫須有的理由」封鎖用戶，並批評基金會受中文維基社群某些人的慫恿，在未經考究、未聽取他們回覆之下進行「黑箱操作」。聲明警告，中文維基最活躍的10名管理員，有4人已被基金會取消管理員權限，而基金會並沒有考慮這次行動所帶來的「爛攤子」。

該用戶組還在聲明對成員表示，要用實際行動反抗打壓，即使失敗仍要繼續堅持、直到勝利。

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責任編輯：張寶燕