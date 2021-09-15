串流平台LIVIT改名為17LIVE 　於日本成立全球集圈總部

台灣即時影音串流平台17LIVE於日本成立全球集圈總部，並把名稱由LIVIT改為17LIVE。公司表示，集團在全球擁有六間營業據點，註冊用戶達5,000萬名。

公司表示，在日本設總部其中一個誘因，是當地辦事處可為不同地地區業務發展，提供支援，同時可負將直播平台業務擴展到世界其他地區。至於新商標方面，公司指，新商標強調數字1和7，意思為「讓我們在同一片天空下，跨越七大洲的距離」。

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其品牌以紅白色為主色，當中紅色意味直播為生活帶來的活力及樂趣；而白色則象徵著即時串流的無限可能，「紅色同時喚起大家對『ON AIR』標誌的印象，表示『直播進行中』，猶如過去電視及廣播媒體孕育流行文化一樣，串流平台將會取而代之，成為新世代的主流媒界。」

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責任編輯：黎淑雯

