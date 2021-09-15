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【寵物稅】原來養狗都要繳稅　疫情期間德國養狗稅收創新高

環球政經 14:13 2021/09/15

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德國聯邦統計局數據顯示，去年德國錄得的養狗稅收入創新高，稅收約為3.8億歐元。2019年則為3.7億歐元，兩者相比，去年增長了2.7%。

【筍工推介】土木工程拓展署請丈量員 月薪1.7萬至2.1萬 需具備土地或工程測量兩年經驗 【見下頁

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聯邦統計局的數據顯示，這一趨勢仍在繼續。只計今年第一季度，狗稅收入約為1.59億歐元，比去年同期增長8.4%。

對此一現象，有意見認為，由於疫情人們無法外出，只能留在家中，可能導致養寵物的人數變多。當局則表示沒有足夠的資訊解釋，養狗稅收錄得新高，是否代表養狗人數增加，亦有可能純粹因稅價上漲而已。

歐洲央行將維持超寬鬆貨幣政策 遭比利時德國央行行長反對 【見下頁

在德國養狗者每年需繳稅一次，不同地區的金額從5歐元至200歐元不等。例如在柏林，養一隻狗每年需繳稅120歐元，每當新飼養一隻則需額外繳付180歐元。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 德國 歐元

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