【寵物稅】原來養狗都要繳稅　疫情期間德國養狗稅收創新高

德國聯邦統計局數據顯示，去年德國錄得的養狗稅收入創新高，稅收約為3.8億歐元。2019年則為3.7億歐元，兩者相比，去年增長了2.7%。

【筍工推介】土木工程拓展署請丈量員 月薪1.7萬至2.1萬 需具備土地或工程測量兩年經驗 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

聯邦統計局的數據顯示，這一趨勢仍在繼續。只計今年第一季度，狗稅收入約為1.59億歐元，比去年同期增長8.4%。

對此一現象，有意見認為，由於疫情人們無法外出，只能留在家中，可能導致養寵物的人數變多。當局則表示沒有足夠的資訊解釋，養狗稅收錄得新高，是否代表養狗人數增加，亦有可能純粹因稅價上漲而已。

歐洲央行將維持超寬鬆貨幣政策 遭比利時德國央行行長反對 【見下頁】

在德國養狗者每年需繳稅一次，不同地區的金額從5歐元至200歐元不等。例如在柏林，養一隻狗每年需繳稅120歐元，每當新飼養一隻則需額外繳付180歐元。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機