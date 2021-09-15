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【移民就業】英國人力資源不足　招聘聯會籲政府放寬移民政策

環球政經 14:34 2021/09/15

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據《彭博》報道，英國的招聘人員呼籲政府放寬移民規定，指人力資源短缺問題，正威脅英國從疫情中的陰霾走出來的努力。

報道提到，當地招聘及就業聯會（The Recruitment & Employment Confederation）表示，88% 的成員接受訪問指，勞動力不足為他們今年其中一大擔憂。接近每名受訪者都表示，要填補職位空缺需要更長的時間；近三分二人表示，與疫情前相比，他們要填補的職位至少增加了30%。

【筍工推介】土木工程拓展署請丈量員 月薪1.7萬至2.1萬 需具備土地或工程測量兩年經驗 【見下頁

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約翰遜（Boris Johnson）政府正努力解決阻礙經濟增長步伐的問題，此一調查結果無疑增加了他們的壓力。新冠疫情和脫歐，已經耗盡了可用的勞動力資源，然而此時更多的企業正在落力招聘，以滿足解除封城後的消費熱潮。

英國下議院通過加稅計劃 將用作改革及應付國民保健服務 【見下頁

倫敦市長Sadiq Khan、貨車業，以及酒店業，亦呼籲英國政府採取更靈活的措施吸引海外員工，惟政府到目前為止，一直拒絕放寬移民規定，以獲得足夠的藍領員工。

招聘及就業聯會暫委行政總裁Kate Shoesmith周三發表聲明稱：「空缺人數遠高於疫情前，現需要更長時間去填補空缺，此會令經濟復甦之路更舉步維艱。」

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

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撰文 : 陳楚琨

經濟 疫情 就業 藍領 約翰遜 脫歐 移民 酒店 人力資源 英國

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