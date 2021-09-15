【僱傭權益】美國星巴克員工想組織工會　為何星巴克希望有更多員工參與？

▲ 有美國星巴克的員工，希望組織「Starbucks Workers United」。

工會的作用為勞工向資方爭取平等的地位。有美國星巴克的員工，希望組織「Starbucks Workers United」，更在8月23日向（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）遞交請願書，希望成立工會。惟星巴克在周二向NLRB提交的文件表示，希望開放投票權給Buffalo內20間門店的所有員工。

然而，有份組織的員工和專家認為，星巴克此舉是延遲投票成立工會的時間，令工會更難獲得支持者。皆因在過去的數據和事例中，投票時間愈長愈難獲得支持。並以早前Amazon員工要成立工會，最後被公司要求擴大投票的人數，最後以反對票較多告終。

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綜合外媒報道，星巴克這種拖延時間的做法，是美國企業處理員工要求設立工會時，慣常使用的技倆。星巴克堅稱只是謹慎遵守NLRB的規則，希望由Buffalo 450名員工一起參與投票，以決定最終結果。該公司更重申，工會組織者早前致函其行政總裁Kevin Johnson中，也視Buffalo為一個整體。

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從工會組織者發起是次投票的書信顯示，在近乎20間Buffalo門店中，均獲得該些員工的支持。但她稱，根據NLRB過去的例子顯示，單店是一個較好的單位，以取得成功。因此，更取消了兩間門店參提交的申請，避免延遲舉行聽證會。

雖然Buffalo有20家門店，但若然是次工會事成，將會影響美國星巴克8,000家門店員工，更有可能發生連鎖反應。不過，如果雙方仍沒能達成共識，NLRB的聽證會將於9月22日舉行。

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為什麽是次有星巴克員工選擇組織工會？翻查資料，Genesee Street的星巴克輪班主管Alexis Rizzo表示，很早前已在構思成立工會，但疫情影響工作，為與公司取得更平等合作關係，便加快成立工會的進程。

責任編輯：馬意文