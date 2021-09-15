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【Uber】投資 360 萬港元　Uber 推「的士司機入行回贈計劃」吸新人入行

商業 12:48 2021/09/15

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繼早前宣布收購HKTaxi後，Uber今天宣布推出「Uber + Taxi, Better Together」的士業飛躍投資計劃。Uber表示，此投資計劃將結合Uber和HKTaxi的創新科技和行業知識，以科技推動的士業發展。（Uber提供圖片）

繼早前宣布收購HKTaxi後，Uber今天宣布推出「Uber + Taxi, Better Together」的士業飛躍投資計劃。Uber表示，此投資計劃將結合Uber和HKTaxi的創新科技和行業知識，以科技推動的士業發展。

新司機最高可獲1,800元回贈

Uber將投資360萬港元，與鏗鏘駕駛學校合作推出「的士司機入行回贈計劃」，幫助新司機入行，創造更多就業機會。申請者若透過鏗鏘駕駛學校報讀相關的士駕駛及職前課程，通過筆試並成功取得的士駕駛執照，即可獲1,000港元回贈。如申請者之後登記成為Uber Taxi司機夥伴，並完成首五次Uber Taxi 行程後，即可額外獲得800元獎勵，賺取多達1,800港元的回贈獎勵。

限時貼士雙倍賞活動

Uber亦推出一項全新的限時貼士雙倍賞活動。由即日起至2021年12月31日，當乘客透過 Uber App為的士司機夥伴添加貼士，Uber將會支付司機相同金額，為他們帶來雙倍貼士獎賞。例如，若乘客給予司機夥伴20港元貼士，Uber將同樣向該司機夥伴支付20港元的獎勵。

全新「地區偏好功能」　預先規劃駕駛路線

Uber亦為的士司機引入全新的「地區偏好功能」，協助他們更有效地掌握工作地點和時間。（Uber提供圖片）

Uber亦為的士司機引入全新的「地區偏好功能」，協助他們更有效地掌握工作地點和時間。例如在交更歸還車輛前，預先規劃駕駛路線。在新功能下，的士司機可於Uber App內選擇「首選地區」，剔選港島、九龍或新界作為目的地，系統將儘量分派目的地與首選地區相吻合的行程。的士司機每天可啟動該功能最多一小時，此功能已陸續推出，計劃將於十月推至所有Uber的士司機夥伴。

責任編輯：李智美

的士 司機 Uber 創新科技及應用 就業

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