▲ 【恒大3333】惠譽：恒大事件可牽扯多個行業、風險未失控 削富力評級展望

中國恒大 （03333） 債務危機本月升級，國際評級機構惠譽多次下調中國恒大評級後評論，中國恒大若最終債務違約，將會令內房行業不同企業的信貸評級進一步兩極化，也會令中小銀行面臨風波，但認為銀行業所受風險未失控。惠譽最新又下調另一內房企業富力地產的長期外幣發行人違約評級展望，由穩定降至負面。

恒大債務危機是什麼一回事？2分鐘睇明何謂「債務違約」：【按此】

惠譽9月7日再把恒大評級由CCC＋削至CC，而事件已令行業信貸兩極化情況加劇，信貸評級較差的內房企業更難取得融資，或面臨更高息率，令風險加劇。

惠譽又指，恒大雖然是內地3大內房發展商，但去年只佔市場整體4%，即使恒大違約，只要其重組時出售資產未失控，對整體內地樓價的負面影響很低，惠譽認為當局正著力避免樓價失控。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章：

【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億 恒大破底後倒升

【恒大3333】內地政府據悉安排聯合工作組進駐恒大 摸底財務狀況

恒大系最終會除牌嗎？話你知「三條紅線」對內房股有何影響

【恒大3333】恒大財富苦主 雨中續圍深圳總部

【恒大3333】恒大部分美元債跌至違約債水平 野村：基本情境投資者拿回25%本金

編輯：麥德銘

*重溫今早《ET開市直擊》－恒大債務危機對內房股影響： 【按此】＊（或點選Time code 23'00↓）

-譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code）