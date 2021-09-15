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因應中國市場發展及貨幣緊縮政策的中期投資部署

股市 12:41 2021/09/15

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儘管新冠變種病毒在全球蔓延，但不少經濟體及市場嘗試學習與疫情共存。我們的投資重點亦着眼於後疫情時代，以及中國監管對中短期增長的影響。由於對中國增長放緩的預期，我們把全球多元資產風險定位下調至中性。

儘管監管政策對私營企業造成影響，但新政策目標在社會上獲得正面評價，主要因為能減輕市民在教育、醫療和住屋這三方面的負擔。這些監管變化令私營企業對未來感到一定程度的不確定性，我們認為中至短期的增長或會受到影響，長遠影響則仍有待觀察。

例如，中國住宅房地產及建築相關行業跟隨著樓價格而顯著增長，規模約佔中國經濟增長的 25%。當局以解決資本分配效率低下及貧富懸殊問題為首要任務，加強對行業的管控，但可能會透過降低存款準備金率 （RRR） 及推出支持公共房屋及新供應鏈投資的政策債券，以抵銷相關政策的副作用，減慢經濟放緩的程度。在過往受中國住宅建設活動推動的商品相關領域亦會受到影響，澳洲和巴西市場是較易受溢出效應影響的例子。

此外，美國和歐洲明確表示將於2022年退出量化寬鬆以減輕通脹問題。 雖然措施循序漸進，但這代表央行終止財政措施，結束因而形成的儲蓄過剩現象，過去十年絕跡的私營企業信貸需求亦開始出現。雖然金融資產的資本化比率不會在一夜之間縮減，但亦不大可能回到過去十年的高水平，基本因素將接力成為推動市場的動力。

繼續避免防守性股票

有鑑於上述市場轉變預期，我們調整了中期（9至18個月）的資產配置。

隨著週期發展，我們繼續避免防守性股票。然而，我們傾向在週期性和長期增長股之間作出更平衡的配置。考慮到中國市場最近的發展，我們對新興市場保持審慎。全球各地汽車生產因半導體短缺而受阻，其中日本受到的影響最明顯。但隨著日本疫苗接種率急升有利市場前景，我們看好日本股票。 

新興市場債券吸引

與此同時，美國國債收益率長遠而言已觸底，我們預期，當貨幣政策不再寬鬆時，私營企業對信貸的需求將呈現升勢，這或會在中期推高收益率。然而，我們預料全球經濟增長將隨著中國經濟放緩而見頂，而收益率的上升幅度似乎是可控的。我們留意到亞洲投資級別信貸，以及新興市場的企業和主權債現時具有吸引力。

作者：柏瑞投資亞洲多元資產投資組合經理吳重光

撰文 : 柏瑞投資

欄名 : 柏瑞有理

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