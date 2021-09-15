  • 33°C
香港時間 : 2021915日 (三) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介信義光能｜東岳、中國高速傳動、理文化工、恒安、兗煤最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/15

分享：

恒生指數中午收報25259點，跌242點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義光能 （00968） ，另亦會分析東岳 （00189） 、中國高速傳動 （00658） 、理文化工 （00746） 、恒安 （01044） 、兗煤 （01171） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET開市直擊》- 分析濠賭股前景+蘋果概念股【按此】

*重溫今早《ET午市精點》- 港股續弱 濠賭挫 內地經濟數據差【按此】

港股 信義光能（00968） 東岳集團（00189） 中國高速傳動（00658） 理文化工（00746） 恒安國際（01044） 兗州煤業（01171） 石鏡泉

上一篇文章

【債券通】金管局下午舉行發布會、料公布南向債券通　彭博：9•24正式啟動（第二版）

下一篇文章

【財經台今日有咩睇】全新直播節目時間表 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大破底後倒升
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大破底後倒升
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議