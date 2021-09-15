東京中央十週年拍賣圓滿收槌！ 清乾隆松石綠地粉彩八仙慶壽雲口瓶以2,296萬港幣領跑全場！

▲ Lot 1407 清乾隆 松石綠地粉彩八仙慶壽雲口瓶

東京中央十週年拍賣已於2021年9月12日圓滿結束。在疫情下於日本及香港分別設有專場，合共推出1,400餘件藝術珍品，日本專場總成交額達到近20億日元（約1.4億港幣）及香港專場總成交額逾1億港幣，在逆境下再次締造佳績。

此次十週年拍賣陣容強大，囊括中國書畫、古玩雅瓷、文房四寶、當代藝術等珍品，其中於香港專場中的「關西私人收藏及山中商會舊藏重要中國瓷器」專場備受矚目，現場競投、電話委託、網絡競投競價激烈，最終11件拍品全數成交，喜獲白手套， 其中lot 1407「清乾隆 松石綠地粉彩八仙慶壽雲口瓶」以2,296萬港幣領跑全場，摘得全場桂冠。此器應當為乾隆帝萬壽慶典時的用瓷。瓶體主題紋飾表現出了慶壽之意，輔紋飾亦寓意吉慶福壽。東遊記中有「八仙蟠桃大會」，西王母壽誕時瑤池設宴，款待眾神，八仙也前來祝賀。此雲口的造型最早出現於12至13 世紀的鈞窯及磁州窯器上，在博物館中均有收藏此類藏品。

於東京專場中，來自鴻禧美術館舊藏的lot 643「明萬曆 青花五彩龍鳳穿花紋蒜頭瓶」以超過2億日元成交（約1,400萬港幣）。此瓶為萬曆官造宮廷陳設用瓷，是萬曆時期五彩瓷中的稀世珍品。臺北故宮博物院藏有一件「明萬曆 青花五彩龍穿花蒜頭瓶」，本拍品與其造型與釉色均極為相似，茲可對比參考。此拍品最早為京都某藏家舊藏，後於1980年在東京美術俱樂部賣出，後被臺北鴻禧美術館收藏。

東京中央拍賣衷心感謝各位藏家的鼎力支持，公司將繼續搜羅優質珍罕、來源有據的藝術品，以饕藏家。

*以上價格均含佣金

瓷器珍玩明星拍品

▼ 點擊圖片放大

瓷器珍玩明星拍品

中國書畫明星拍品

▼ 點擊圖片放大

中國書畫明星拍品

關於東京中央拍賣有限公司

東京中央拍賣於 2010 年創立於日本，是日本首家以公開形式拍賣中國藝術品的公司，創下當時日本拍賣界紀錄，備受注目。為拓展香港藝術市場業務，於2013年在香港成立東京中央拍賣香港有限公司，並於2018年10月於港交所主板掛牌上市（股票代碼：1939.HK）。東京中央拍賣現時每年均會有數次拍賣，呈獻中國書畫、中國古董與藝術品、日本及中國茶道用具、中國茶葉及古董普洱、珍稀佳釀、當代藝術及潮玩等。我們在東京、香港和台北舉行拍賣和預展。

更多有關東京中央拍賣的資訊

查詢: 香港+852 2805 9016 | 東京+81 3-3564-3321

電郵: info@chuo-auction.com.hk | info@chuo-auction.co.jp

網站: https://www.chuo-auction.com/zh/

微信: TCA Asia | Facebook: Tokyo.Chuo.Auction | 微博: 東京中央拍賣

（資料由客戶提供）