【職場熱話】叫人起身可以賺錢？ 95後男兼職做「叫醒師」月入12萬 網民：老闆就是最好的叫醒師

如果可以付錢叫你起床，你會不會買這項服務？近日有一名杭州95後孫姓男子就是兼職「叫醒師」，他原是一名播音員，憑著一把靈活多變的聲線，吸引大批顧客私人訂制不同聲音，有時月入高達10萬元人民幣（約12萬港幣），但他坦言：「我覺得這份兼職不僅是一份工作，每天能夠用聲音叫醒不同的人，讓他們有動力去開啟新的一天也十分有意義。」

據悉，這名男子擅長轉換不同聲線，初時他主要在網上搜尋一些有趣的鈴聲，其後他覺得自己也可以錄製類似的鈴聲，並分享給朋友作為娛樂，沒料到其後有人付錢給他錄製鬧鐘鈴聲。該男子表示：「客戶對於鈴聲的要求各有不同，例如：語調、聲量、台詞等；有時候甚至要用方言來表達，他都可以完全配合客人的要求。」

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他續說：「有些女性喜歡低沉、磁性的『霸道總裁』，有時候他要扮演中氣十足、振奮人心的指揮官，大喊著『早上起來！擁抱太陽！』，甚至他要扮演小男孩的聲音。更曾有女生要求他錄製吃東西的聲音，好讓她從睡夢中餓醒過來。」

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為這叫醒服務不錯，有人更想嘗試一下做「叫醒師」，「救命！這也太賺錢了吧！」、「叫醒服務不錯啊！」、「羨慕這樣的工作」、「厲害了！我也可以嘗試叫人起床。」、「月入十萬，我想都不敢想」，亦有人搞笑地留言「懶人的錢永遠是最好賺的」、「需不需要一個提醒吃午餐的人呀？我可以...付錢吧！」、「老闆就是最好的叫醒師」

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責任編輯：陳頌潔