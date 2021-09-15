【航空嚴冬】波音：全球商業航空市場將在2024年前恢復至疫情前水平

▲ 波音：全球商業航空市場將在2024年前恢復至疫情前水平

波音公司（The Boeing Company）早前發布2021年《民用航空市場預測》指出，全球市場正在如期恢復，國內航空旅行需求恢復正在引領這一趨勢，預計地區之間的民航市場，會隨著衛生和旅行限制放鬆而恢復，最終國際間的遠程航空將在2023年至2024年恢復至疫情前水平。

報告指，未來10年，全球將需要19000架民用飛機，截至2040年的20年間，需要超過43500架新飛機，較去年預測值增加約500架。

波音又預計，全貨機將是在未來有顯著增長的領域，包括原廠貨機和改裝貨機。而隨著電子商務的增長和航空貨運的速度及可靠性，航空貨運的可持續需求將不斷增長，令全球貨機機隊規模，在2040年較疫情前增長70%。

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