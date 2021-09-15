6大行業僱主招聘意欲提升　良好英語能力助尋獲理想工作

▲ 萬寶盛華大中華公布香港今年第4季「就業展望調查」報告，當中有四分之一的受訪僱主計劃來季增聘人手，反映對經濟及行業前景感到樂觀。

新冠疫情在港漸趨緩和，有人力資源顧問公司的調查發現，約有兩成半受訪僱主有意於未來3個月增聘員工；另有五成八維持不變，而經季節性調整就業展望指數為+8%，反映經濟正逐步回暖。至於另一項有關職場英語的調查則顯示，逾七成半受訪僱主重視員工的英語水平，招聘時會以各種方式評核，可見求職者的英語愈好，愈容易在就業市場尋獲理想工作。

▲ ManpowerGroup與ABC Pathways Group共同合作，推廣引入AI（人工智能）的「Linguaskilll劍橋領思英語國際認可網上評測」，助本港企業可隨時為員工進行英語評核。

一貫為全球企業提供人力資源解決方案的ManpowerGroup，其轄下專責大中華業務的萬寶盛華大中華有限公司（2180.HK），昨日公布香港今年第4季「就業展望調查」報告。是項調查共訪問了167名本地僱主，當中有四分之一的受訪者表示來季有計劃增加人手，保持現有人手則約有58%，僅一成七受訪者表示會縮減人手。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，隨着香港疫情減退，實質本地生產總值第二季錄得7.6%的增長，與此同時，本港5至7月經季節性調整的失業率為5%，較4至6月下跌0.5%，彰顯經濟處於復甦軌道，刺激僱主的招聘意欲。「就調查所見，第4季經季節性調整的就業展望指數為+8%，按季上升7個百分點，按年上升10個百分點，6大行業僱主的招聘意欲更同時錄得正數，反映他們對市場前景感到樂觀。」

6大行業就業展望指數 各有不同

在6大行業中，徐玉珊表示，尤以金融、保險及房地產業的就業展望指數最高，約為+11%，按季上升6個百分點，按年上升15個百分點。「在銀行業方面，不少企業來港上市，令業界需吸納大量企業融資人才，協助處理上市申請；加上跨境理財通開通在即，銀行對客戶經理、投資銷售經理、保險銷售經理及跨境理財專員等前綫人員，同樣有極大需求。

「放眼一手和二手樓宇銷情理想，不少地產代理擴充業務，帶動人手需求。」徐玉珊補充，保險業預期稍後恢復通關，大灣區的內地客戶將陸續來港投保；而本港未來對醫療保險產品亦有一定需求，故有需要率先招聘更多人手以應付業務增長。

至於就業展望指數最低則為運輸及公共事務業，以及批發及零售業，惟亦錄得+3%，按季及按年有所上升。徐玉珊預期，疫情令不少行業拓展銷售平台，推動電子商貿興旺，加上新鐵路支綫發展，皆有助刺激物流運輸業的招聘步伐。同樣地，受惠於第二期消費券將於10月發放，零售業普遍展望可帶動消費氣氛，惟中長綫復甦仍有賴恢復通關及旅客來港。

職場英語需求日增 引入AI評測隨時評核

另一方面，ManpowerGroup於7月份就「職場英語水平要求」訪問了167名僱主，逾七成認為員工的英語水平對公司重要，招聘時會採用英語面試、特設英語測試，或參考求職者提供的學院成績以至國際認可的英語水平證書，以作評估。

留意到職場對國際英語水平檢測及培訓的需求日增，ManpowerGroup同場公布，將與擔任劍橋大學英語考評部香港官方授權考試中心的ABC Pathways Group，結成策略性夥伴，合作推廣引入AI（人工智能）的「Linguaskilll劍橋領思英語國際認可網上評測」，考生只需配置簡單設備，即可隨時進行測試，尤為適用於本港企業評核員工整體英語的讀、寫、說、聽或單項能力，以作人才選拔或晉升考慮。

（資料由客戶提供）