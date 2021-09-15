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【小米1810】小米今晚8時發布小米11T系列　新海報有玄機、出海撼iPhone13？（附直播連結）

股市 12:07 2021/09/15

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【小米1810】小米今晚8時發布小米11T系列　新海報有玄機、出海撼iPhone13？（附直播連結）

蘋果公司（Apple，美：AAPL）剛完成發布iPhone13系列，今年iPhone13新增功能未有太多話題性，小米 （01810） 、華為等中資消費電子品牌在本周相繼公布新產品。小米宣布會在9月15日（周三）晚上8時舉行下半年旗艦小米11T系列。小米早前承諾，小米11T系列可獲得3 次系統升級與4年安全性更新，確保產品可用年期。

其他配備傳聞消息方面，小米11T據報將用高通 Snapdragon 888 平台，搭配120Hz 更新率的AMOLED螢幕，主相機像素達1.08億像素，也預告有支援120W 的有線快充規格。

盧偉冰在社交平台最新上載小米11T海報

據小米集團中國區總裁盧偉冰在社交平台最新上載海報，小米11T螢幕屬完整長方形，未有為鏡頭開孔，未知將使用小米MIX4屏下鏡頭手機設計。

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編輯：麥德銘
****同場加映****
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