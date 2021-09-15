▲ 【小米1810】小米今晚8時發布小米11T系列 新海報有玄機、出海撼iPhone13？（附直播連結）

蘋果公司（Apple，美：AAPL）剛完成發布iPhone13系列，今年iPhone13新增功能未有太多話題性，小米 （01810） 、華為等中資消費電子品牌在本周相繼公布新產品。小米宣布會在9月15日（周三）晚上8時舉行下半年旗艦小米11T系列。小米早前承諾，小米11T系列可獲得3 次系統升級與4年安全性更新，確保產品可用年期。

其他配備傳聞消息方面，小米11T據報將用高通 Snapdragon 888 平台，搭配120Hz 更新率的AMOLED螢幕，主相機像素達1.08億像素，也預告有支援120W 的有線快充規格。

▲ 盧偉冰在社交平台最新上載小米11T海報

據小米集團中國區總裁盧偉冰在社交平台最新上載海報，小米11T螢幕屬完整長方形，未有為鏡頭開孔，未知將使用小米MIX4屏下鏡頭手機設計。

相關文章：

【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB 9月17日晚起預訂（多圖）

【小米1810】搶在蘋果秋季發布會前？ 小米公布智能眼鏡探索版

【小米1810】雷軍到「汽車城」拜訪當地官員 並與一汽集團洽談合作

編輯：麥德銘

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- iPhone13冇驚喜概念股要跟跌？同場加映尋找落後實力股（附Time code）