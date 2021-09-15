【小米1810】小米今晚發布小米11T系列　最平499 歐元　同樣標榜電影級拍攝體驗（多圖）

▲ 【小米1810】小米今晚8時發布小米11T系列 新海報有玄機、出海撼iPhone13？（附直播連結）

蘋果公司（Apple，美：AAPL）剛完成發布iPhone13系列，今年iPhone13新增功能未有太多話題性，小米 （01810） 、華為等中資消費電子品牌在本周相繼公布新產品。小米在9月15日（周三）晚上8時舉行發布會，發布三款新機型小米11T、小米11T Pro 及小米11 Lite 5G NE，小米暫時未公布香港發售時間表。

圖看小米11T及11T Pro

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小米早前承諾，小米11T系列可獲得3 次系統升級與4年安全性更新，確保產品可用年期。

配備方面，小米 11T 會採用聯發科天璣1200-Ultra 處理器，而 Pro 款則會採用高通Snapdragon 888。兩款手機均配備了6.67 吋的 FHD+ 平面 AMOLED 面板，螢幕更新率為 120Hz。

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iPhone 13 推出cinematic mode，11T系列標榜 Cinemagic 電影級拍攝體驗，後置鏡頭方面，兩款產品都採用三個鏡頭，由108MP主攝、8MP超廣角和 5MP長焦微距相機組成。

11 Lite 5G NE 則配置Snapdragon 778G 處理器、6.55 吋 FHD+ 90Hz AMOLED 螢幕，以及64MP主鏡頭的後置三鏡頭。

圖看小米 11 Lite 5G NE

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小米 11T Pro 提供3個版本，包括 8GB RAM + 128GB 、 8GB RAM + 256GB 與 12GB RAM + 256GB，建議售價為 649、 699與749歐元。

小米 11T 提供2個版本，包括 8GB RAM + 128GB 及 8GB RAM + 256GB，建議售價為499、549歐元。

小米 11 Lite 5G NE 提供3個版本，包括 6GB+128GB、8GB+128GB 及 8GB+256GB ，售價為369歐元起。

▲ 盧偉冰在社交平台最新上載小米11T海報

據小米集團中國區總裁盧偉冰在社交平台最新上載海報，小米11T螢幕屬完整長方形，未有為鏡頭開孔，未知將使用小米MIX4屏下鏡頭手機設計。

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編輯：麥德銘

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