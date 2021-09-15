【英國疫情】政府呼籲民眾戴口罩 內閣會議卻無人戴（第二版）

英國首相約翰遜周二（14日）公布冬季抗疫路線，呼籲民眾在室內佩戴口罩及勤洗手。但英國政府被發現同日的內閣會議上，全部人皆未佩戴口罩。英國反對派議員批評，政府做法雙重標準。

（第二版更新衛生大臣回應）

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英國政府公布冬季計劃時，呼籲民眾在擁擠及封閉環境中佩戴口罩，特別是當需要與不常見面的人共處一室時。但同日內閣成員會議照片顯示，最少有27人參與的內閣會議中，無人佩戴口罩。房內8名助手及顧問即使會議期間不會發言，亦未佩戴口罩。

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周三（15日）早上被傳媒問及時回應指，內閣成員不是陌生人關係。他強調周二（14日）公布的口罩指引適用於與陌生人共處一室情況，即民眾需要和平時不經常見面的人會面時適用。

賈偉德其後再被天空電視台（Sky News）記者質問，朋友亦有機會傳播病毒，他略有停滯後承認可能，並勸籲民眾根據自身情況作出判斷。

工黨發言人表示，內閣會議情況看似政府有另一條規則，與適用於其他民眾規則不同。自由民主黨發言人威爾遜 （Munira Wilson）亦批評政府雙重標準，內閣成員做法令真正重視戴口罩，明白不遵守措施帶來風險的民眾感到失望。

工黨影子衛生大臣梅達斯（Justin Madders）嘲諷，指賈偉德身為衛生大臣相信只有陌生人會傳染新冠病毒，情況令人憂慮。

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據悉，英國自取消強制性佩戴口罩要求後，各黨派對繼續佩戴口罩態度出現分歧。保守黨議員支持不佩戴口罩，而工黨其他反對黨醫院則支持繼續佩戴。

責任編輯：李俊儀