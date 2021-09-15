助阿聯酋建電腦入侵系統 美國3前情報人員被司法部起訴

近年來黑客組織的網路勒索事件頻生，網路安全已是全球公私機構之間最為關注的議題。美國司法部近日宣布起訴3名美國前情報人員，指控他們涉嫌為阿聯酋政府建立入侵系統，攻擊美國乃至全球的電腦。

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司法部周二（14日）公開的訴書中，提出起訴3名前情報或軍方人員拜爾（Marc Baier）﹑亞當斯（Ryan Adams）及格里克（Daniel Gericke）利用漏洞創建入侵系統「雷文計劃」（Project Raven），入侵美國及全球各地的電腦。

3人同時被指，涉嫌修改電腦漏洞，嘗試掩飾向阿聯酋的政府部門提供入侵系統，以及在全球不同人士手中盜取個人身分資料。檢察官更指，3人亦提供情報收集服務，例如在不需要用家點擊的情況下利用高級入侵系統進入他人行動電子設備。

據悉，3人已經選擇與檢方合作，換取緩刑及繳交逾160萬美元罰款（約1244.5萬港元）。華盛頓特區的暫代檢察長菲利普斯（Channing Phillips）指出，網路攻擊行為愈發頻繁，嚴重破壞全球私隱及安全。

責任編輯：吳漢培