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美國貧窮率升至11.4% 家庭入息中位數10年來首跌

環球社會熱點 11:01 2021/09/15

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新冠肺炎疫情大流行影響美國經濟，美國政府亦推出政策紓困及幫助受影響民眾。美國普查局近日公布最數據，指2020年間美國的貧窮人口比率上升至11.4%，同時美國家庭收入亦在10年內首次出現跌幅。

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美國普查局（United States Census Bureau）周二（14日）公布2020年數據，表示去年美國的全國貧窮率上升1個百分點至11.4%，即與2019年相比，美國新增330萬貧窮人口，總貧窮人口達3,720萬。

然而，連同政府的資助補貼納入貧窮率計算，如自新冠疫情以來的兩次派錢，美國的貧窮率將會下降至9.1%，共1,170萬人受惠於紓困措施，避免成為貧窮人口。同時，有關數字亦是自2009年紀錄以來最低。

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美國經濟去年深受新冠疫情影響，數以百萬美國人因為防疫緣故失去工作。雖然現時美國疫情有改善，與疫情前的2020年2月相比，仍差500萬個職位。

美國家庭的收入中位數亦錄得自2011年來的首次下跌。數據顯示，2020年美國家庭的入息中位數為6.75萬美元（約52.5萬港元），較2019年下跌2.9%，是1967年以來最大跌幅。美國不少低收入民眾因為疫情被解僱，2020年約53.5%的失業人士年收入少於3.4萬美元（約26.4萬港元）。

去年能夠全年有工作的美國全職人口減少1,370萬，總體美國就業人口的入息中位數下跌1.2%。但對於去年全年有工作的就業人口而言，去年的入息中位數卻是上升6.9%。

責任編輯：吳漢培

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