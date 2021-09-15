【債券通】南向債券通9•24正式啟動　年度總額5000億元人民幣（持續更新）

▲ 【債券通】南向債券通9•24正式啟動 年度總額5000億元人民幣

繼跨境理財通後，債券通「南向通」詳情作實。金管局今日中午預告，下午5時30分舉行新聞發布會，由金管局總裁余偉文會見傳媒、副總裁劉應彬主持發布會，人民銀行、金管局收市後正式公布，南向通將於9月24日上線。人行表示，債券南向通跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度，南向通「年度總額度」為5000億元等值人民幣、「每日額度」為200億元人民幣。

「南向通」參與者暫定為經中國人民銀行認可的41家公開市場業務一級交易商。合格境內機構投資者（QDII）和人民幣合格境內機構投資者（RQDII）也可通過「南向通」開展境外債券投資。

「南向通」 可投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券。人行表示，起步階段，「南向通」先開通現券交易， 交易對手方暫定為香港金融管理局指定的「南向通」做市商。

相對現有已可投資境外債券的QDII（合資格境內機構投資者）資格，債券通「南向通」可投資範圍較窄，但QDII需要設立產品來進行跨境投資，前期就需要設定投資策略和範圍，債券通「南向通」在進行投資時彈性較高，也預期「南向通」可投資範圍將隨發展擴大。

人行表示，境內投資者可使用人民幣或外匯參與「南向通」，資金只可參與債券投資，不能從中套匯。

債券通「北向通」於2017年7月推出，開通前境外投資持有內地債券規模約8500億元人民幣，最新已增至3.8萬億兀人民幣。其中，「 北向通」的境外投資者持債規模約1.1萬億元人民幣，四年來累計成交量為12.3萬億元人民幣。 全球前100大資產管理機構中，已有78家參與進來。

人行通告連結 、 金管局通告連結

（持續更新）

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編輯：麥德銘

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