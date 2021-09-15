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【債券通】南向債券通最快今日公布　彭博：9•24正式啟動（第二版）

宏觀解讀 12:05 2021/09/15

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【債券通】南向債券通最快今日公布　彭博：9•24正式啟動

互聯互通再傳進展，人民銀行最快今日公布債券通「南向通」啟動日期，預計十一前就可以開展債券通「南向通」業務，《彭博》最新引述消息指「南向通」將於9月24日（下周五）正式開通。消息指，初期可投資債券範圍是金管局的債務工具中央結算系統（CMU）所託管的港元及人民幣債券，金管局將公布一批「南向通」香港債券造市商（市場莊家）名單，預料主流銀行都會在列。

本地傳媒報道指，債券「南向通」或設有整體額度，由內地負責監控。首批參與債券「南向通」的內地機構投資者資格，據悉將會是已經有境外投資資格的內地機構如銀行、基金及保險公司，約有數十家，未來會進一步開放。

相對現有已可投資境外債券的QDII（合資格境內機構投資者）資格，債券通「南向通」可投資範圍較窄，但QDII需要設立產品來進行跨境投資，前期就需要設定投資策略和範圍，債券通「南向通」在進行投資時彈性較高，也預期「南向通」可投資範圍將隨發展擴大。

（第二版加入彭博內容）

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編輯：麥德銘

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