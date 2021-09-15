【港股市況】中國數據遜預期大市跌500點　金沙大挫三成、騰訊美團跌4%（不斷更新）

港股低開192點，中國經濟數據遜預期，大市曾跌逾300點，跌至25100點水平，恒生指數半日跌242點，報25259點，成交799億元，恒生科技指數跌1.9%，報6380點。濠賭股全綫挫，其中藍籌金沙 （01928） 破底跌逾26%；網易 （09999） 跌逾5%；三桶油逆市再上，中石油 （00857） 升近2%曾破頂。

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焦點新聞︰

【基金部署】惠理看好三大行業 基金最大持倉為台積電

【中美角力】華爾街與中證監人行據報恢復對話 近3年來首次召開

【債券通】金管局下午舉行發布會、料公布南向債券通 彭博：9•24正式啟動（第二版）

即市走勢︰

【16：00】恒生指數U盤前跌487點，報25014點。

【15：39】金沙 （01928） 尾市跌逾31%，破底低見17.18元；銀娛 （00027） 跌19%，破底低見39.6元。

【15：27】中鋁國際 （02068） 升21%，破頂高見2.67元。

【15：17】港股尾市跌約421點，報25080點；科指跌近3%，報6307點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌4%。

【15：01】內地股市向下，上證跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌1.1%。

【14：50】金風科技 （02208） 股價逆市升逾3%，高見18.14元。

【14：50】恒大 （03333） 最新跌4%，報2.85元。

【恒大】彭博：住建部稱恒大暫停支付即將到期貸款利息

【14：40】騰訊 （00700） 曾跌逾4%，低見451.2元，最新報454.6元，跌近4%；美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【14：18】大市跌500點，跌至25000點水平。

【14：07】金沙 （01928） 最多跌31%，破底低見17.2元；銀娛 （00027） 跌逾18%，破底低見39.6元。

【濠賭股】一文看清券商對澳門修改博彩法分析 摩通降全線濠賭股目標價、多家削近半

【14：06】友邦 （01299） 跌逾3%，低見90.65元。

【13：31】恒指跌400點，跌至25100點水平。科指跌2.5%，報6340點。

【13：25】恒大 （03333） 午後跌4%，報2.85元。

【13：20】ATM下挫，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【13：17】恒指跌近350點，報25158點，跌343點。

【13：11】金沙 （01928） 午後跌28%，跌穿18元，破底低見17.94元。

【13：10】大市跌幅擴大至近300點，報25213點，跌288點。

【13：05】金融股個別發展，其中友邦 （01299） 跌逾2%，低見91.1元。滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.3%，高見40.6元。

【13：00】港股午後初段跌約230點，報25272點。科指跌1.8%，報6386點。

【12：55】惠譽：恒大事件可牽扯多個行業、風險未失控 削富力評級展望

【12：37】恒指黑期跌約190點，報25272點。

【12：00】恒生指數半日跌242點，報25259點，成交799億元，恒生科技指數跌1.9%，報6380點。濠賭股挫，金沙 （01928） 破底跌逾26%；網易 （09999） 跌逾5%；三桶油逆市再上，中石油 （00857） 升近2%曾破頂。

【11：44】網易 （09999） 最新跌5%，低見127元。

【11：41】恒指中午收市前跌近250點，報25253點；科指跌1.9%，報6374點。

【11：38】小米 （01810） 副總裁盧偉冰於微博表示，小米11T系列將於今晚全球發布，小米股價升0.7%。

【小米1810】小米今晚8時發布小米11T系列 新海報有玄機、出海撼iPhone13？（附直播連結）

【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.3%；深證跌0.2%；創業板指跌0.9%。

【11：23】中國華融擬轉讓華融消費金融70%股權

【11：19】大市跌幅再擴大至逾200點，報25272點，跌230點；科指跌1.9%，報6377點。

【11：14】潤電 （00836） 跌近半成，低見19.26元；中國電力 （02380） 跌4%，低見3.31元；龍源電力 （00916） 逆市升逾1%，高見16.48元。

【11：09】中資金融股逆市向上，內銀股建行 （00939） 、農行 （01288） 升1%；工行 （01398） 升0.9%；中行 （03988） 升0.7%。另外，內險股國壽 （02628） 升0.5%；平保 （02318） 破底低見57元後倒升0.2%。

【11：03】李寧 （02331） 升幅擴至5%，高見103.9元。

【11：00】ATMX中，小米 （01810） 倒升0.7%，高見23.45元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【10：43】三桶油升幅擴大，中石油 （00857） 升逾2%，破頂高見3.82元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升0.7%。

【10：37】港交所 （00388） 升1%，高見512元。

【10：32】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 升逾4%，高見103.5元；安踏 （02020） 升0.4%；特步 （01368） 升逾1%。

【10：31】波司登 （03998） 升逾5%，破頂高見6.93元。

【10：25】西王特鋼 （01266） 逆市升逾23%，破頂高見0.74元。

【10：20】大市跌幅收窄至約100點，報25400點。

【10：15】恒指跌幅收窄至約215點，報25286點。科指跌1.6%，報6398點。

【10：10】贛鋒鋰業 （01772） 股價逆市造好，升逾3%高見158.8元。

【10：03】大市最新跌逾300點，恒指跌347點，報25155點；科指跌2.4%，報6343點。

【10：02】中國8月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，低於預估的7%。中國8月份工業增加值按年增長5.3%，低於預估的5.8%。1至8月份不含農戶固定資產投資按年增長8.9%，預估為9%。1至8月份，全國房地產開發投資9.8萬億元人民幣，按年增長10.9%。

【10：00】融創中國 （01918） 跌逾4%，破底低見15.38元。

【09：57】恒大系破底後逆市反彈，恒大 （03333） 最新升0.3%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 升6%。

【09：55】包浩斯 （00483） 發盈喜，股價早段破頂見1.1元後，倒跌逾4%，低見0.97元。

【Bauhaus】包浩斯發盈喜料上半年賺最多5500萬

【09：51】蒙牛 （02319） 逆市升3%，高見49.8元。市場監管總局就《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則（2021版、徵求意見稿）》提出，嬰幼兒配方乳粉生產企業應當符合粉狀嬰幼兒配方食品良好生產規範要求，實施危害分析與關鍵控制點體系。僅有包裝場地、工序、設備，沒有相應生產工藝所需完整生產工藝條件的，不予生產許可。

【09：49】大市早段跌幅擴大至近300點，跌至25200點水平；科指跌近2%，報6374點。

【09：47】蘋果公司（美︰AAPL）舉行秋季發布會，推出iPhone 13系列等產品，蘋果概念股個別發展，舜宇 （02382） 逆市升1%；瑞聲 （02018） 跌0.1%。另外，高偉電子 （01415） 跌逾4%；丘鈦 （01478） 跌2%。

【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB 9月17日晚起預訂（多圖）

【09：46】三桶油續逆市向好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升約0.5%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：45】國際商業結算 （00147） 逆市升近8成，高見0.128元，成交37.9萬，暫為升幅最大股份。

【09：37】快手 （01024） 股價逆市升逾1%，一度重上100元水平，高見100.9元。

【09：32】人行開展100億元人民幣逆回購操作和6000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，因有100億元人民幣逆回購和6000億元人民幣中期借貸便利（MLF）到期，當日實現零投放零回籠。

【09：32】濠賭股早段跌幅擴大，其中藍籌股金沙 （01928） 挫兩成，破底低見19.8元；銀娛 （00027） 跌15%，破底低見40.95元。

【09：31】高門 （08412） 開市後挫五成，破底低見0.092元，成交41萬元。

【09：29】科技股續受壓，ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊（007000）、美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：23】恒大系續向下，中國恒大 （03333） 跌1%，報2.94元再破底；恒大物業 （06666） 跌近2%，報3.95元破底；恒大汽車 （00708） 續跌9%，破底報3.53元。

【恒大3333】大劉御用券商 上周三增持恒大 當日貨值近3億

【09：20】恒生指數開報25310點，跌192點。恒生科技指數跌1.2%，報6425點。濠賭股下挫，其中藍籌股金沙 （01928） 跌近15%；銀娛 （00027） 跌10%。

澳門就賭牌數量和期限諮詢公眾45天，外媒最關注是澳門計畫在賭場運營商內引入政府代表，並增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例。

【09：13】期指開報25328點，跌117點或近0.5%。

【08：22】恒指黑期跌約77點，報25384點；道指期貨升75點，報34653點。

【08：14】赤子城科技獲控股股東兼主席增持200萬股 承諾36個月內不沽

【07：45】百勝中國︰季度經調整經營利潤或跌50%至60% 8月同店銷售跌十幾個百分點

【07：45】網易傳縮減遊戲工作室規模 美股跌4%

【07：45】澳門諮詢收緊博彩監管 賭場引入政府代表 美資賭股急瀉

【07：45】港股ADR收報25309點，跌193點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報39.89元，跌0.31元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報466.29元，跌6.51元或1.4%。

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【07：30】美國通脹較預期溫和，減少了聯儲局在下周議息會議宣布收水的迫切性，美債息下滑，但美股昨日動力不足，尾市跌幅擴大，道指一度挫359點，收市跌292點，報34577點；標指跌25點，報4443點；納指跌67點，報15037點。

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【開市9點半】澳門諮詢收緊監管 金沙中國ADR率先急跌 大劉御用券商上周三增持恒大

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責任編輯︰梁浩碩