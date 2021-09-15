  • 32°C
香港時間 : 2021915日 (三) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

赤子城科技獲控股股東兼主席增持200萬股　承諾36個月內不沽、股價先升後回

股市 12:05 2021/09/15

分享：

赤子城科技獲控股股東兼主席增持200萬股　承諾36個月內不沽

赤子城科技 （09911） 獲控股股東兼主席劉春河增持。赤子城科技公布，劉春河全資控股的Spriver Tech Limited告知，近日於公開市場購買總計200萬股，且承諾於36個月內不會出售該等股份。緊隨購買後，Spriver Tech Limited持有約30.93%股權。赤子城股價先升後隨市回落，半日報4.59元，跌1.5%。

赤子城科技表示，劉春河對公司未來前景充滿信心，相信公司將持續增長及高速發展，並可能考慮適時進一步增加所持股權。

公司指，股份乃以大幅低估其業績及潛在價值的價格交易，並認可劉春河對該前景及內在價值的信心，以及對公司作出的長期承諾。

【赤子城科技】赤子城：短期重點發展歐美日韓市場　對監管及地緣政治風險早有預備

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫【ET開市直擊】- iPhone13冇驚喜概念股要跟跌？同場加映尋找落後實力股（附Time code）

港股 增持 赤子城科技（09911）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大破底後倒升
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大破底後倒升
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部
【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部
【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）