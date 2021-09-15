赤子城科技獲控股股東兼主席增持200萬股　承諾36個月內不沽、股價倒跌4%

▲ 赤子城科技獲控股股東兼主席增持200萬股 承諾36個月內不沽

赤子城科技 （09911） 獲控股股東兼主席劉春河增持。赤子城科技公布，劉春河全資控股的Spriver Tech Limited告知，近日於公開市場購買總計200萬股，且承諾於36個月內不會出售該等股份。緊隨購買後，Spriver Tech Limited持有約30.93%股權。赤子城股價先升後隨市回落，收報4.45元，跌4.5%，成交3742.6萬元。

赤子城科技表示，劉春河對公司未來前景充滿信心，相信公司將持續增長及高速發展，並可能考慮適時進一步增加所持股權。

公司指，股份乃以大幅低估其業績及潛在價值的價格交易，並認可劉春河對該前景及內在價值的信心，以及對公司作出的長期承諾。

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責任編輯︰梁浩碩

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