百勝中國︰季度經調整經營利潤或跌50%至60%　8月同店銷售跌十幾個百分點

▲ 百勝中國︰第三季經調整經營利潤或按年跌50%至60%

百勝中國（09987 美︰YUMC）公布，受Delta變異毒株的疫情影響，公司運營受到不利影響。百勝中國指，按照當前趨勢，預計第三季度不計入特別項目的經調整經營利潤或較去年同期下降約50至60%，主要是由於收入大幅減少對銷售杠杆產生影響所致。

百勝中國指，第三季度通常又是公司收入與利潤率較高的旺季，因此影響尤為顯著。此外，由於原材料價格優勢逐漸減少、工資上漲比例達到中高個位數、公司為增加客流推出優惠促銷等因素的影響，餐廳利潤率預計將進一步承壓。

至於8月同店銷售額按年下降十幾個百分點，若相對2019年8月，則下降約 20%，主要是由於堂食的同店銷售額按年下降約20%至30%，以及交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額按年大幅下降約40%至50%所致。

百勝中國表示，隨著近期疫情緩解，餐廳客流量逐步恢復，但公司的運營仍繼續受到較大影響。由於疫情或會在局部區域暴發或反覆，相應的疫情防控措施會有所加強，公司業務的復蘇過程仍然是非線性且不平均的，預計同店銷售額恢復仍需要時間。

百勝中國表示，新冠疫情可能在短期內造成波動，但業務基本面仍然保持強勁，對中國的長期增長潛力充滿信心，將繼續確保公司保持有利地位，抓住未來機遇。公司將加快拓展門店網路， 預期2021年將總共開設約1,300家新店，並將加強堂食、外賣、外帶和零售產品與服務，以及投資於數位化和技術。

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責任編輯︰梁浩碩