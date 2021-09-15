【ET財經早點1分鐘】蘋果iPhone 13曝蘋果股價回吐 恒指夜期跌133點

美國通脹數據雖然低過預期，但投資信心欠佳。美股高開後隨即轉跌，道指跌292點。投資銀行高盛摩通，及基建股Caterpillar拖低大市。

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iPhone 13玩拍片 蘋果股價跌1%

蘋果推出新手機iPhone 13，維持4款機型，售價由5,999至13,599元。蘋果強調今次新手機的拍片功能強勁，可以在拍攝主角之間流暢變換焦點，影相亦加強影夜景效果。

不過，新機曝光後蘋果股價跌1%。

金沙ADR低港7% 夜期跌133點

夜期跌133點退守25300點水平，藍籌賭股金沙ADR大跌低港股7%，主要因為澳門啟動45日諮詢，收緊賭場營業監管，並在賭場運營商內引入政府代表。

上海逾20間遊戲企業遭約談

網絡遊戲的監管持續，上海相關部門約談20多家重點遊戲企業，要不折不扣完成防沉迷工作。上海市遊戲平台不得接入未獲版號的遊戲，強化遊戲廣告監管，規範明星代言，加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

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