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【蘋果發布會】蘋果發布iPhone 13系列　最平$5,999可入手　周五晚起開放預訂

科技 03:06 2021/09/15

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蘋果（Apple）於香港時間今（15日）凌晨1時舉行發布會，外界一直相當期待的iPhone 13系列也正式登場！iPhone 13系列共有4款機型，全支援5G網絡。最低價的iPhone 13 mini定價為5,999港元起、iPhone 13定價為6,799港元起、iPhone 13 Pro 定價為8,499港元起，而iPhone 13 Pro Max定價為9,399港元起。

【蘋果發布會】Apple Watch Series7秋季登場　增設QWERTY鍵盤

是次iPhone 13全系列搭載A15處理器，性能和功耗上比上代A14芯片有顯著的提升。尤其在續航力，比起iPhone 12，iPhone 13電池用量最多高出 2.5 小時，而iPhone 13 mini則比 12 mini最多高出1.5小時。iPhone 13 Pro日常的電池使用時間比12 Pro最多高出1.5小時，而 iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max最多高出2.5小時。

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外觀設計方面，iPhone 13系列機身依然維持平坦邊緣設計，與上一代相約。不過屏幕瀏海就較以往縮小20%，而且iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max更支援 「ProMotion」120Hz高刷新率。

至於用家最關注的相機攝力，iPhone 13及iPhone 13 mini採用雙鏡頭設計。至於iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max的三個後置相機，均配備全新光線感應器和鏡頭，如廣角鏡頭擁有f/1.5大光圈，有助於夜間成像。另外也有微距攝影模式，最小2厘米距離以內的物體皆可輕鬆拍攝。除此之外，iPhone 13更有「電影效果」錄影模式，可以在Dolby Vision錄影時改變焦點（Shift Focus），更針對進階用家提供4K/30p ProRes錄影模式。

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另外最值得留意的是，iPhone 13系列將以128GB的存儲容量起跳，其中Pro和Pro Max機型最高容量可選1TB。

多款顏色選擇　天峰藍色最吸睛

顏色方面，iPhone 13 mini及iPhone 13將有5種顏色：黑色、藍色、粉色、白色和特殊紅色 ; iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max則有4種顏色，分別是：石墨色、金色、銀色和全新的天峰藍色。

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4款機型均於本周五（17日）起接受預訂，9月24日正式發售。iOS 15則將於下周一（20日 ）推出。

另外，蘋果也在今日發布會上，宣布推出新一代iPad，更多資訊請按【下一頁

責任編輯：廖淑瑩

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