【蘋果發布會】蘋果發布iPhone 13系列　最平$5,999可入手　周五晚起開放預訂

蘋果（Apple）於香港時間今（15日）凌晨1時舉行發布會，外界一直相當期待的iPhone 13系列也正式登場！iPhone 13系列共有4款機型，全支援5G網絡。最低價的iPhone 13 mini定價為5,999港元起、iPhone 13定價為6,799港元起、iPhone 13 Pro 定價為8,499港元起，而iPhone 13 Pro Max定價為9,399港元起。

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是次iPhone 13全系列搭載A15處理器，性能和功耗上比上代A14芯片有顯著的提升。尤其在續航力，比起iPhone 12，iPhone 13電池用量最多高出 2.5 小時，而iPhone 13 mini則比 12 mini最多高出1.5小時。iPhone 13 Pro日常的電池使用時間比12 Pro最多高出1.5小時，而 iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max最多高出2.5小時。

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外觀設計方面，iPhone 13系列機身依然維持平坦邊緣設計，與上一代相約。不過屏幕瀏海就較以往縮小20%，而且iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max更支援 「ProMotion」120Hz高刷新率。

至於用家最關注的相機攝力，iPhone 13及iPhone 13 mini採用雙鏡頭設計。至於iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max的三個後置相機，均配備全新光線感應器和鏡頭，如廣角鏡頭擁有f/1.5大光圈，有助於夜間成像。另外也有微距攝影模式，最小2厘米距離以內的物體皆可輕鬆拍攝。除此之外，iPhone 13更有「電影效果」錄影模式，可以在Dolby Vision錄影時改變焦點（Shift Focus），更針對進階用家提供4K/30p ProRes錄影模式。

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另外最值得留意的是，iPhone 13系列將以128GB的存儲容量起跳，其中Pro和Pro Max機型最高容量可選1TB。

多款顏色選擇 天峰藍色最吸睛

顏色方面，iPhone 13 mini及iPhone 13將有5種顏色：黑色、藍色、粉色、白色和特殊紅色 ; iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max則有4種顏色，分別是：石墨色、金色、銀色和全新的天峰藍色。

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4款機型均於本周五（17日）起接受預訂，9月24日正式發售。iOS 15則將於下周一（20日 ）推出。

另外，蘋果也在今日發布會上，宣布推出新一代iPad，更多資訊請按【下一頁】

責任編輯：廖淑瑩