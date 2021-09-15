美參議員沃倫敦促聯儲局拆分富國銀行

▲ 美國民主黨參議員沃倫敦促聯儲局拆分富國銀行，稱這家金融巨頭的一系列醜聞使消費者面臨風險。（法新社資料圖片）

美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）周二敦促美聯儲局拆分富國銀行(Wells Fargo)，稱這家金融巨頭的一系列醜聞使消費者面臨風險。

在給聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的信中，沃倫呼籲聯儲局理事會利用其權力，將富國銀行的銀行部門與其金融服務業務分拆。她表示，儲局可以通過撤銷富國銀行作為金融控股企業的經營許可來拆分它。

沃倫寫道：「聯儲局有能力將消費者放在首位，而且必須使用這種能力。通過行使保護消費者和金融體系的全部權力，並要求富國銀行將其面向消費者的銀行部門與其他金融活動分開，儲局可以確保富國銀行因其長期無法控制的行為而面臨適當的後果。」

富國銀行周二發布一份新聞稿，強調其正努力改變做法，並滿足監管機構的要求。

這家金融巨頭列舉其將業務部門拆分為更小部門、更換企業領導並創建團隊，以更好地監控銷售行為和風險的舉措。

自2016年富國銀行在消費者不知情或未同意的情況下，實名創建數百萬個虛假帳戶的消息曝光後，華盛頓加強了對該行審查。自醜聞曝光以來，富國銀行已支付了超過40億美元（約312億港元）的罰款。

但富國銀行的問題並沒有就此結束。上周，美國貨幣監理署對富國銀行處以2.5億美元（約19.5億港元）的罰款，稱其違反了2018年的「同意令（consent order）」，該措施要求金融機構解決違反監管標準的問題。

即便如此，富國銀行上周表示，與假帳戶醜聞相關的2016年消費者金融保護局同意令已經過期。這可能標誌著政府對該行的壓力有所緩解。

聯儲局在2018年對富國銀行設置了資產上限。

沃倫引用富國銀行虛假帳戶醜聞，以及保險和財富管理業務的其他做法，辯稱該行是「無可救藥的慣犯」，指富國無法滿足監管要求並誠實公平地對待消費者。

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編輯：李勝君



