【蘋果發布會】Apple Watch Series7秋季登場　增設QWERTY鍵盤

▲ Apple Watch Series 7系列走大尺寸路線，配備歷來最大的顯示屏幕。（蘋果官網圖片）

蘋果（Apple）香港時間今（15日）舉行發布會，除了發布新一代iPad系列以及iPhone 13外，Apple Watch Series 7也同時登場。新系列將走大尺寸路線，配備歷來最大的顯示屏幕。

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Apple Watch Series 7的屏幕比上代更大，常亮Retina顯示器的亮度在室內會比Series 6提高70%；邊框則收窄至 1.7 毫米，比上一代的邊框收窄40%。另外，Apple Watch Series 7屏幕採用抗裂水晶玻璃，增加耐用性。

除此之外，Apple Watch Series 7支援使用快速充電器至USB-C連接線，充電速度比上代快33%。另外Apple Watch Series7更增設QWERTY鍵盤，用戶可透過「快滑」功能，輕點、輕掃鍵盤來滑動輸入英文。

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而Apple Watch Series 7的售價為399美元起（約3,103港元起），香港售價仍有待公布，所有Apple Watch Series 7型號將於秋季推出。而watchOS 8則於9月20日推出。

責任編輯：廖淑瑩