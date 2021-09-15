網易因應監管趨緊 傳縮減遊戲及工作室規模

本地媒體報道，內地大型遊戲開發商網易(09999)因應近期內地更趨收緊對網絡遊戲的監管，本月以來已縮減旗下遊戲和工作室的規模。該報道指，多名原於網易上海和杭州工作室從事程式員、創意藝術家及設計師的僱員，被通知在公司內部及外部尋找新的職位。該報道又指，措施乃網易正常營運和產品開發的一部分，有關員工目前仍未被裁。

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另外較早前，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文旅部等部門，約談網易和騰訊（00700）等重點網絡遊戲企業。野村發表研究報告指，注意到監管層在是次約談中未有提出新的監管要求和措施，認為約談目的在於使網遊企業更加重視和嚴格遵守與未成年人有關的遊戲管制，及回應官媒央視發現關於未成年人遊戲時長限制的漏洞。該行認為，監管機構在審查新遊戲時將較以往更為嚴格，特別是在內容審查及防上未成年人沉迷方面，料在未來一、兩個月遊戲新作推出將有所延遲，但網易近期上線的兩個新作《永劫無間》和《哈利波特》，或因競爭減少而受惠。

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