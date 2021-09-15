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【開市9點半】澳門諮詢收緊監管　金沙中國ADR率先急跌　大劉御用券商上周三增持恒大

股市 06:40 2021/09/15

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（1）蘋果股價在發布會中途已經下跌，情況如以往一樣，投資界期望高，認為無驚喜，然後股價跌。不過，要睇周五晚開賣反應，才反映到蘋果股價真正的走勢，現時仍不能作準。

即睇開市9點半重點：

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    +7
    +6

【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）

（2）究竟中央態度如何，是投資者最期望的消息，恒大據報獲內地政府安排聯合工作組進駐，擬為潛在重組做準備，美元債價即見反彈，不過，恒大過去「金九銀十」的盛況不再，債務情況仍嚴峻。而大劉的御用券商，上周入場撈貨。

【恒大】內地政府據悉安排聯合工作組進駐恒大　摸底財務狀況

【恒大】恒大料9月銷售持續大跌、股價跌逾一成穿3元　緩解流動性問題措施未取得預期效果

【恒大】大劉御用券商　上周三增持恒大　當日貨值近3億

（3）澳門諮詢收緊博彩監管，不僅美資賭股母公司股價急跌，金沙中國ADR亦大跌，低港收市價7%，股價走勢料成今日焦點。

【異動股】澳門諮詢收緊博彩監管　賭場引入政府代表　美資賭股急瀉

（4）為港人熟悉的譚仔國際通過上市聆訊，料最快下周招股，譚仔及三哥最新業務表現誰較好？

【譚仔上市】譚仔國際料最快下周招股、集資約10億元　上一財年溢利大增五成

【譚仔上市】堂食限制累譚仔表現　推外賣飲品優惠、人均消費58.4元無增長

（5）互聯網監管未停，傳網易  （09999）  今月起縮減部分遊戲工作室和項目的規模。另外，中央印發《關於加強網絡文明建設的意見》。

【互聯網監管】傳網易因內地收緊監管審查　縮減遊戲工作室規模　美股早段跌逾2%

【互聯網監管】中央印發《關於加強網絡文明建設的意見》　加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施

（6）跨境理財通即將開通，渣打已提交理財通業務申請。

【跨境理財通】渣打提交理財通業務申請　目標未來4年灣區財管收入大升3倍

（7）教育行業政策陸續落地，最新提議建立校外培訓機構從業人員「黑名單」制度。

【教育股風暴】中央出台校外培訓機構從業人員管理辦法　提出「黑名單」制度

（8）反映美國通脹的8月CPI及核心CPI數據均低於預期，市場普遍認為通脹已見頂，儲局收水迫切性亦下降。

【美國經濟數據】美8月CPI按月升0.3%　低於預期

（9）南韓宣布罰Google2,070億韓圜，判罰金額屬南韓歷來第九大 。

【反壟斷】南韓指Google阻礙手機OS市場競爭判罰近14億元　罰金歷來第九高

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

港股ADR及美股收市情況：

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    +15
    +14

記者：譚志偉、袁諾曦 

欄名 : 開市9點半

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港股 傳統經濟股 新經濟股 網易－S（09999） 恒大

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