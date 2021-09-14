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【FB】Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受　股價早段跌0.3%

股市 22:59 2021/09/14

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【FB】Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受　股價早段跌0.3%

有外電指引述Fabeook（美：FB）內部文件指，公司再三發現其 Instagram （IG）應用程式對許多青少年產生負面影響，而且「探索」功能或會將潛在有害的內推送到用戶。報道刊出後，FB股價變化不大，早段報375.41美元，跌0.29%。

報道取得 Facebook 過去三年研究報告，其中一份內部報告發現，有自殺念頭的青少年中，約13%英國用戶和 6%美國用戶會將這種念頭歸咎到 Instagram。報道又引述研究人員表示，約32%少女用戶表示，當她們不滿自己外表時，Instagram 會加重她們的負面感受；約14% 美國少年用戶表示 Instagram 讓他們對自己感覺更差。

FB：負面影響最大的功能是公司關鍵項目之一

報道指，雖然Facebook 得出的結論是，很大比例的青少年並未受到Instagram的負面影響，但認為負面影響最大的功能是公司關鍵項目之一。

研究人員警告指，Instagram 的「探索」頁面為用戶提供來自各種帳戶的精選帖子，或會推送到潛在有害的內容到用戶，而且Instagram傾向著重美好相片及時刻的文化，是一種令人上癮的產品。

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編輯：李哲毅

美股 Facebook（美：FB） Instagram

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