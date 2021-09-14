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【異動股】澳門諮詢收緊博彩監管　賭場引入政府代表　美資賭股急瀉

股市 22:26 2021/09/14

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【異動股】澳門諮詢收緊博彩監管　美資賭股急瀉

澳門加強對賭博行業監管，拖累美資賭股全綫急瀉。澳門明天起，就賭牌數量和期限諮詢公眾45天，外媒最關注是澳門計畫在賭場運營商內引入政府代表，並增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例，分析認為，表明中央努力打擊洗錢和資金外流的情況下，收緊對博彩業的控制。

美股 最新報(美元) 變幅
金沙集團 38.77 -9.6%
美高梅 41.43 -3.9%
新濠博亞娛樂 11.95 -5.9%
永利度假村 93.53 -9.6%

澳門經濟財政司司長李偉農表示，將增加特區政府在幸運博彩公司的直接監察權，以便在其日常運作中有更大的監督力。根據諮詢文件，還建議在博彩公司內將澳門永久性居民股東的持股比例，由目前最低要求的10%向上提高。

另外，不再鼓勵有「轉批給」的情況，亦暫時不會引入網上博彩。當局並提議加強對博彩中介人的審查，包括提高中介人的准入門檻，並進行資格調查。

【濠賭股】新濠博亞終止日本橫濱市綜合度假村項目　將關閉橫濱辦事處

【濠賭股】澳門8月賭收按年升2.3倍至44.4億元勝預期　按月跌47%

記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 美股 澳門 異動股 博彩

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