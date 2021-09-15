【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）

▲ 【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：董事會須引政府代表 金沙曾跌近3成、美銀應為市場反應過度

澳門博彩牌主賭牌2022年到期，澳門政府在立法會選舉後公布博彩法修改諮詢，收緊多項要求，包括提及賭場營運商內引入政府代表、增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例，確立不分正副賭牌，但未提澳門賭牌數目，而且為濠賭股派息增加限制。在中央努力打擊洗錢和資金外流的情況下，周二美股時段，多家持有濠賭賭牌的美國賭股已經急跌。

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圖解市場目前5大關注點

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派息比率較高的美資牌主跌幅明顯較深，金沙中國 （01928） 周三曾跌近28%，破逾3年底低見18元，最新仍跌27%；永利澳門 （01128） 最多跌34%，低見5.98元，最新跌24%；美高梅中國 （02282） 最多跌20%，低見6.3元，最新跌19%。

華資牌主方面，銀河娛樂 （00027） 最多跌18%，低見40元，最新跌16%。澳博 （00880） 最多跌18%，低見5.74元，最新跌16%；新濠 （00200） 最多跌17%，低見9.67元，最新跌16%。

美銀證券初步認為市場反應過度，稱博彩法有些負面，但未如預期般差，因澳門博彩業向來都是受嚴格監管的行業，也未有對外資牌主有差別待遇，相信額外監管不會破壞股東價值，而目前最大不明朗是賭牌數目。

澳門9月15日起，就賭牌數量和期限諮詢公眾45天，暫未訂立法和招標的時間表。

隔夜美股表現

美股 收市報（美元） 變幅 拉斯維加斯金沙 38.71 -9.7% 美高梅 41.41 -3.9% 新濠博亞娛樂 11.95 -5.9% 永利度假村 92.25 -10.9%

澳門經濟財政司司長李偉農表示，將增加特區政府在幸運博彩公司的直接監察權，以便在其日常運作中有更大的監督力。根據諮詢文件，還建議在博彩公司內將澳門永久性居民股東的持股比例，由目前最低要求的10%向上提高。

另外，不再鼓勵有「轉批給」的情況，亦暫時不會引入網上博彩。當局並提議加強對博彩中介人的審查，包括提高中介人的准入門檻，並進行資格調查。

澳門博監局上載諮詢全文

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記者：譚志偉

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