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【互聯網監管】網易傳縮減遊戲工作室規模　股價今早跌近半成

股市 09:35 2021/09/15

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【互聯網監管】網易傳縮減遊戲工作室規模　美股跌4%

互聯網巨企網易 （09999） （美：NTSE）突然傳出今月起縮減部分遊戲工作室和項目的規模，有本地媒體指，由於內地監管機構對遊戲行業的審查越來越嚴格，數十名上海和杭州辦事處員工將被解僱，網易對事作暫時未有回覆。

網易港股今早跌近半成，最低見127.5元，現報129.4元，跌3.3%。而對上一日網易ADR收市跌4.2%，收報84.52美元。

報道引述消息指，網易上海和杭州辦事處數十名員工，包括程序員、設計師和創意藝術師，已被告知需離開工作崗位以及尋找新工作，惟報道提到現時未有員工被正式裁員。

網易與其他遊戲同行一樣，擁有多個從事不同遊戲項目的工作室，讓他們可以相互競爭，雖然開發多個項目也有助縮短新遊戲的開發時間，但內地監管機構最近決定減慢新遊戲的審批流程。

報道引述營銷及研究公司 China Skinny 董事總經理Mark Tanner稱，遊戲公司將採取更加保守的方式來經營業務，隨著內地新法規的出台，以及賺取收入的機會越來越少，公司冒險的可能性將比以前更小。

報道稱，網易官方招聘頁面顯示，該公司正在招聘845個職位，其中606個與遊戲開發相關的職位。

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港股 網易（美：NTES） 網易－S（09999）

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